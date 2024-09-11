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ПолитикаНовости

Байден поддерживает утверждение Израиля о том, что смертельная стрельба израильских ВС в американского активиста на Западном берегу была непреднамеренной.

 and  John Stellmacher
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Семейные фотографии с американско-турецким адвокатом Айсенур Эйги
Семейные фотографии с американско-турецким адвокатом Айсенур Эйги

Байден поддерживает утверждение Израиля о том, что смертельная стрельба израильских ВС в американского активиста на Западном берегу была непреднамеренной.

Согласно Израилю, Айсенур Эзги Эйги трагически попала под огонь израильских сил обороны случайно и непреднамеренно в пятницу. В настоящее время администрация Байдена расследует ее гибель.

Во время брифинга для прессы на Южной лужайке Белого дома Байден заявил: "Мы собираем больше фактов. Похоже, это был несчастный случай. Пуля отскочила от земли и случайно попала в нее, но мы сейчас разбираемся с этим".

Американские официальные лица осудили Израиль за смерть Эйги, которая произошла во время протеста. В предыдущем заявлении госсекретарь Энтони Блинкен назвал ее гибель "беспричинной и необоснованной" и призвал Израиль внести фундаментальные изменения в свою деятельность на Западном берегу.

Блинкен подчеркнул: "Никто не должен быть убит за участие в протесте. Никто не должен рисковать своей жизнью просто за выражение своего мнения". Он также упомянул, что второй американский гражданин был смертельно ранен израильскими силами безопасности, назвав это "неприемлемым" и требуя изменений.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что Эйги погибла во время "беспорядков", в то время как Международное движение солидарности (ИСМ), с которым Эйги работала в качестве волонтера, описало протест 6 сентября как мирный.

Эйги, родом из Турции, недавно окончила Университет Вашингтона и работала волонтером в той же пропалестинской активистской группе, что и Рейчел Корри, американская гражданка, погибшая в 2003 году, пытаясь остановить израильский бульдозер от сноса палестинских домов в Газе.

С октября израильские войска и поселенцы, как сообщается, убили почти 700 палестинцев в оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме, согласно данным Министерства здравоохранения Палестины в Рамалле. Данные не различают между боевиками и гражданскими лицами.

Расследование администрации Байдена гибели Эйги привлекло внимание к политике, с американскими официальными лицами, критикующими действия Израиля во время протеста. Инцидент вызвал разговоры об ответственности и потенциальных изменениях в израильских военных операциях.

Утверждение Энтони Блинкена о том, что никто не должен быть убит за выражение своего мнения на протесте, является сильным политическим заявлением, подчеркивающим озабоченность международного сообщества правами человека в регионе.

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