Байден планировал поговорить с Нетаньяху в среду, что стало важным моментом в переговорах по Газе.

Новости, первоначально обнародованные Axios, всплывают в критический момент переговоров о перемирии в Газе, когда госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал их потенциально последним шансом во время встречи на этой неделе.

CNN пытается получить комментарий от Белого дома по этому вопросу.

Во вторник Нетаньяху намекал на вероятность того, что соглашение между заложником и сделкой о перемирии не будет достигнуто, в то же время подчеркивая намерение ИДФ сохранить своих солдат в коридоре Филадельфии вдоль египетско-газянской границы, а не отводить их. Этот спорный вопрос вызвал застой в переговорах.

Представители различных сторон собрались на этой неделе, чтобы уточнить условия соглашения после предложения, представленного поздно на прошлой неделе США, Египтом и Катаром для разрешения оставшихся расхождений. Предполагается, что директор ЦРУ Билл Бернс вернется в Каир в ближайшие выходные для дополнительных переговоров на высшем уровне.

Текущие переговоры о перемирии в Газе существенно повлияли на политическую обстановку, так как Белый дом внимательно следит за развитием событий.

Застой в переговорах, в основном из-за спора о развертывании войск, стал важной темой международной политики.

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