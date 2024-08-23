Байден обеспечил помощь для украинской ПВО

Зеленский продолжает призывать к дополнительному вооружению и боеприпасам, и Вашингтон откликается на эти призывы. США объявили о новом военном пакете для Украины, который будет сосредоточен на экстренной помощи в области ПВО. Возможны усилённые российские атаки в ближайшие выходные, что делает этот период особенно тревожным.

Президент Байден пообещал Украине дополнительную военную поддержку, в частности, в области ПВО. После беседы Байдена с президентом Украины Зеленским Белый дом объявил об этом. Финансовые детали нового пакета помощи не были раскрыты. В заявлении говорилось о "ракетных системах ПВО для защиты жизненно важных объектов Украины, оборудовании для противодействия дронам и противотанковым ракетам (...) а также боеприпасах для фронтовых войск и мобильных ракетных систем, их защищающих".

Несмотря на агрессивную войну, Украина остаётся "свободной нацией", заявил Байден. И когда война закончится, Украина будет "свободной, суверенной и независимой". "Россия не победит в этом конфликте", - подчеркнул Байден. "Независимый украинский народ победит - и США, наши союзники и партнёры будут на его стороне на каждом шагу".

США являются главным военным союзником Украины, уже предоставив более $55 млрд помощи с начала 2022 года после вторжения России. Вместе с США значительные военные помощи Киеву оказывают также Великобритания, Франция и Германия.

Ранее президент Зеленский срочно обратился к международным партнёрам Украины в своём вечернем обращении, требуя быстрой военной помощи. "Воины на передовой сражаются гранатами и изношенным оборудованием, а не словами вроде 'завтра' или 'скоро'", - сокрушался Зеленский. По его словам, Украина ждёт пакеты вооружений или оборудования, "которые были обещаны и согласованы, но ещё не доставлены". Он не назвал имена "поставщиков", виновных в задержке.

Опасения по поводу эскалации атак в Киеве

Одновременно есть опасения, что Россия может усилить свои атаки вблизи Дня независимости Украины, который отмечается в эту субботу. Министерство иностранных дел Германии дополнило своё путешественное предупреждение для Украины предупреждением о возможном усилении ракетных и авиационных атак на населённые пункты, в частности, на Киев. Уже американское посольство в Киеве выпустило предупреждение о повышенном риске российских воздушных атак на ближайшие выходные. 24 августа отмечается независимость Украины от Советского Союза. Этот праздник имеет особое значение для украинцев с начала конфликта в Украине более двух с половиной лет назад.

Российские силы контролируют около пятой части страны и продвигаются в поисках дальнейших территориальных приобретений. Недавно Украина запустила внезапное контрнаступление в российском регионе Курск.

Европейский Союз, признавая срочность ситуации, пообещал дополнительную военную помощь Украине для усиления её возможностей ПВО. Это решение было принято в ответ на призывы Зеленского о международной поддержке, позиционируя Европейский Союз как ключевого игрока в оказании помощи Украине в это критическое время.

Вместе с Европейским Союзом США, будучи главным военным союзником Украины, продолжают предоставлять значительную финансовую и военную поддержку, чтобы помочь Украине защитить своё суверенитет.

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