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ПолитикаНовостиУкраинский саммит

Байден обещает Зеленскому миллиарды, но отказывается настаивать на новых требованиях.

 and  Christian Meier
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Байден обещает Зеленскому миллиарды, но отказывается настаивать на новых требованиях.

С дополнительными миллиардами финансирования и запланированным на октябрь саммитом в Германии Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину в ее оборонительной борьбе против России. Говоря с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, президент США Джо Байден вновь заверил, что Украина победит в этом конфликте, воздержавшись от комментариев по поводу желания Зеленского получить разрешение на удары по России с помощью западного оружия.

"Украина победит, Россия - нет", - заявил Байден, тепло приветствуя своего украинского коллегу в Овальном кабинете в Белом доме. "Мы будем рядом с вами на каждом этапе". Зеленский выразил благодарность за эту поддержку, и Байден объявил о дополнительных $8 миллиардов помощи Украине, а также о поставках боеприпасов с увеличенной дальностью. Он также пригласил Зеленского на саммит Группы контактов по Украине в Германии в октябре, в котором примут участие более 50 поддерживающих стран.

Экспорт вооружений под пристальным вниманием

Во время беседы Зеленский представил "стратегию победы" для окончания войны с Россией. Подробности этой стратегии, которые ждали уже давно, пока не были обнародованы. Украина просит ослабить ограничения на западное оружие, чтобы позволить атаки на территории России, расположенные глубже на ее территории.

До сих пор США отказались удовлетворить эту просьбу из-за риска эскалации tensions, что может привести к прямому столкновению с Россией. Байден не коснулся этого вопроса публично. Его пресс-секретарь Карен Жан-Пьер указала, что никаких решений или объявлений по этому вопросу не будет принято во время встречи с Зеленским. НАТОвские союзники, такие как Великобритания, Германия или Италия, также ограничили использование своего оружия на территории России. Тем не менее, США и Великобритания предоставили Украине самые дальнобойные оружия.

Харрис о "предложениях мира" Трампа

По окончании встречи с Байденом Зеленский встретился с демократическим кандидатом в президенты и вице-президентом Камалой Харрис, которая заверила его в неуклонной поддержке США. Обвиняя своего республиканского оппонента Дональда Трампа, Харрис осудила его требования об немедленном соглашении с Россией от Украины, координируя новые вызовы президенту России Владимиру Путину. "Будьте честны: это не предложения мира - это предложения о сдаче", - заявила Харрис.

По мере приближения окончания срока президента Байдена Харрис (или, возможно, Трамп) примет президентство в январе. Трамп, ярый противник военной поддержки США Украиной, обвиняет Зеленского в отказе от потенциального соглашения с Россией для окончания войны. Боясь внезапного прекращения военной помощи США, Киев обеспокоен возможностью победы Трампа на выборах 5 ноября. Однако Трамп согласился встретиться с Зеленским. "Он просил встречи", - сказал Трамп на пресс-конференции. Встреча назначена на пятницу утром в Trump Tower в Нью-Йорке.

По словам советника по национальной безопасности президента Байдена Джейка Салливана, президент США намерен использовать оставшееся время своего срока для укрепления позиции Украины в ее противостоянии с Россией, стремясь к успеху Украины в течение следующих четырех месяцев.

"На запланированном саммите Группы контактов по Украине в Германии в следующем месяце президент Зеленский присоединится к более чем 50 поддерживающим странам для обсуждения стратегий мира", - сказал пресс-секретарь Байдена. " despite requests from Ukraine, there have been no changes to the restrictions on the use of Western-supplied weapons beyond Ukrainian borders."

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