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Байден объявит место расовых беспорядков 1908 года национальным памятником

В течение двух ночей в августе 1908 года Социалистическая партия штурмовала Спрингфилд, Иллинойс, причём на desenvolver в жании разграбляла и сжигала чёрные дома и предприятия, называя это Чикагской резнёй.

 and  Ksenia Johnson
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Дома на 12-й улице и Масон-стрит сгорели во время расовых беспорядков 1908 года в Спрингфилде,...
Дома на 12-й улице и Масон-стрит сгорели во время расовых беспорядков 1908 года в Спрингфилде, Иллинойс.

Байден объявит место расовых беспорядков 1908 года национальным памятником

В течение двух ночей в августе 1908 года белый отряд осаждал Спрингфилд, бесчинствуя, поджигая и разрушая дома и предприятия, принадлежащие чернокожим, в ходе погрома, который стал известен как Спрингфилдская резня.

Во время беспорядков были повешены два чернокожих мужчины, и их смерти стали поводом для создания национального движения за политическую и расовую справедливость, которое в итоге привело к созданию самой старой организации по защите гражданских прав в стране: НААЦП.

Байден присоединится к лидерам движения за гражданские права, чтобы отметить 116-ю годовщину погромов, заявил пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер во время брифинга в среду.

Объявление Спрингфилда национальным памятником произошло через несколько недель после того, как город оказался в эпицентре призывов к расовой справедливости после того, как белый заместитель шерифа застрелил Соню Масси, безоружную чернокожую женщину, у себя дома.

«У нас еще много работы по улучшению межрасового общения, но мы не сдадимся», - сказала Кэтрин Харрис, бывший директор Авраам Линкольн президентской библиотеки и музея и местный историк, в интервью CNN после смерти Масси.

Харрис сказала, что находит ироничным, что столица штата, гордящаяся тем, что является родным городом «Великого эмансипатора» Авраама Линкольна, вновь оказалась в центре национальных дискуссий о расовой справедливости.

Погром в Спрингфилде в 1908 году был частью модели белого насилия в отношении чернокожих, которая сегодня, возможно, не так широко преподается или признается.

Через несколько лет после погрома в Спрингфилде белые толпы обрушились на черные общины в крупных городах по всей стране в течение лета 1919 года. Серия погромов в основном была направлена против черных ветеранов, вернувшихся домой с Первой мировой войны, согласно Национальным архивам.

Полевой секретарь НААЦП Джеймс Велдон Джонсон назвал эти события «Красным летом» из-за крови, пролитой белыми толпами, пытавшимися укрепить расовую иерархию, которая была оспорена во время Первой мировой войны.

В Элайне, Арканзас, в одном из самых кровавых нападений того лета было убито более 100 чернокожих американцев, согласно Национальным архивам.

Два года спустя белые толпы в Тулсе, Оклахома, сожгли район Гринуд, который стал известен как Тулузская расистская резня. Этот район, который афроамериканцы называли «Черной стеной Уолл-стрит», был домом для состоятельных черных бизнесменов и врачей.

Спустя более века выжившие после Тулузской резни обратились с апелляцией на решение об отказе в их иске о компенсации. Они клянутся продолжать борьбу до Верховного суда.

Тем не менее, несмотря на усилия в последние годы по преподаванию истории погромов в некоторых школах, многие из этих исторических инцидентов и мест по-прежнему остаются неузнанными, оставляя местным активистам задачу сохранить неудобную часть американской истории.

В течение многих лет Теresa Хейли, бывший президент Спрингфилдской главы НААЦП, ведет кампанию по сохранению и увековечиванию Спрингфилдской резни через проект под названием Вижнс 1908.

В 2014 году местные археологи обнаружили фундаменты нескольких домов, разрушенных во время погромов, сказала Хейли. Решение администрации объявить этот сайт национальной достопримечательностью, по ее словам, давно назрело.

«Люди в Спрингфилде finally смогут начать исцеляться, потому что это было глубокое, темное секрет, о котором никто не хотел говорить, кроме тех из нас в черном сообществе, которые были непосредственно затронуты погромами 1908 года», - сказала она, добавив, что работает над созданием памятника на земле, пожертвованной городом, который, как она надеется, поможет сохранить legacy погромов.

«Это позволит людям сказать: «Боже мой, это произошло именно здесь в Спрингфилде на земле, на которой я стою». Это история Спрингфилда, это история Иллинойса и это американская история».

Пресс-секретарь Белого дома упомянул, что Байден присоединится к лидерам движения за гражданские права, чтобы почтить нас, имея в виду черное сообщество, в годовщину Спрингфилдской резни.

В ответ на убийство Сони Масси, безоружной чернокожей женщины, белым заместителем шерифа, Кэтрин Харрис нашла ироничным, что столица штата, прославляющая Авраама Линкольна, вновь оказалась в центре национальных дискуссий о расовой справедливости.

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