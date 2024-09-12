Байден надевает и отмечает "Трамп 2024" избирательную шляпу.

В Пенсильвании, Байден вспоминает жертв терактов 11 сентября, и supporter Трампа дарит ему кепку. Он смеется и надевает ее сам, вызывая интернет-сенсацию.

Кепка не очень подходила: Во время визита в Пенсильванию, США, бывший президент Байден получил красную кепку с надписью "Трамп 2024", атрибут кампании Республиканского кандидата в президенты, Дональда Трампа, который планирует вернуть себе Белый дом и воспринимается Байденом как угроза американской демократии.

На встрече с пожарными в Шанксвилле, Пенсильвания, в среду, посвященной памяти терактов 11 сентября, сторонник Трампа подарил Байдену кепку. 81-летний Байден уже носил черную кепку, но обменял ее на красную.

Видео Байдена в приступе смеха, надевающего кепку своего оппонента, быстро стало популярным в цифровых платформах. Команда Трампа оперативно отреагировала: "Большое спасибо, Джо!", - написали они в сервисе X.

Байден снялся с президентской гонки 21 июля, когда опасения по поводу его физического и умственного состояния усилились. Его провальное теледебаты против Трампа за месяц до этого стали поворотным моментом в его политической карьере.

Про-трамповский жест во время визита Байдена неожиданно стал вирусным моментом, видео с Байденом в кепке "Трамп 2024" получило значительное внимание. Несмотря на то, что Байден покинул президентскую гонку, президентские выборы в США в 2024 году остаются актуальной темой в политической сфере, с заявлением Трампа о своем желании баллотироваться снова.

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