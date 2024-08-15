Байден хвалит Харриса и разделяет против Трампа

На митинге вместе с вице-президентом Харрис президент США Байден находится в разговорчивом настроении. Он шутливо говорит о своем возрасте, хвалит свою напарницу по избирательной кампании и подтрунивает над своим предшественнике, Трампе.

Президент США Джо Байден продвигает свою напарницу по избирательной кампании, Камалу Харрис, как потенциального преемника в Белом доме. "Она может быть чертовски хорошим президентом", - сказал демократ на их первом совместном митинге после того, как он выбыл из президентской гонки.

На мероприятии в штате Мэриленд 81-летний Байден также съязвил по поводу республиканского кандидата в президенты, Дональда Трампа. "Человек, против которого мы выступаем - как его зовут? Дональд Думп?" - сказал он.

Байден выбыл из гонки за второй срок в июле. Демократ подвергался сильному давлению со стороны своей партии из-за своего возраста и сомнений в его умственной fitness. Теперь вице-президент Харрис готовится выступить в качестве кандидата от демократов против Трампа на выборах в ноябре.

Байден сделал несколько шуток о своем возрасте. "Я прослужил в Сенате 270 лет", - сказал он, имея в виду свой долгий политический путь и более 30 лет в качестве сенатора. "Я знаю, что выгляжу на 40, но я немного старше". Большую часть своей жизни, сказал он, он был "слишком чертовски молодым", а теперь он "слишком чертовски старый".

"Вечный и великий, великий, великий почет"

Байдена избрали в Сенат США в возрасте 29 лет и он служил там с 30 лет, минимальный возраст для парламентской палаты. Он был одним из самых молодых сенаторов в истории США. Десятилетия спустя он стал самым старым президентом, въехавшим в Белый дом. Его возраст и состояние были основным вопросом в его кампании по переизбранию. Теперь одной из его ролей является поддержка Харрис в ее кампании. Речь Байдена также ожидается на предстоящем национальном съезде демократов в Чикаго.

Харрис также пыталась продемонстрировать единство на мероприятии с Байденом. "В этом зале много любви к нашему президенту", - сказала она толпе, хваля многие достижения Байдена. Это "вечный и великий, великий, великий почет" работать рядом с этим "невероятным человеком".

Президент США Джо Байден выразил уверенность в потенциале Камалы Харрис в качестве будущего президента, сказав на их первом совместном митинге: "Она может быть чертовски хорошим президентом". Укрепляя свою дружбу, вице-президент Харрис назвала Байдена "невероятным человеком" и признала "вечный и великий, великий, великий почет" работать рядом с ним.

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