Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДжо Байден

Байден хвалит Харриса и разделяет против Трампа

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Байден выбыл из гонки за второй срок в июле.
Байден выбыл из гонки за второй срок в июле.

Байден хвалит Харриса и разделяет против Трампа

На митинге вместе с вице-президентом Харрис президент США Байден находится в разговорчивом настроении. Он шутливо говорит о своем возрасте, хвалит свою напарницу по избирательной кампании и подтрунивает над своим предшественнике, Трампе.

Президент США Джо Байден продвигает свою напарницу по избирательной кампании, Камалу Харрис, как потенциального преемника в Белом доме. "Она может быть чертовски хорошим президентом", - сказал демократ на их первом совместном митинге после того, как он выбыл из президентской гонки.

На мероприятии в штате Мэриленд 81-летний Байден также съязвил по поводу республиканского кандидата в президенты, Дональда Трампа. "Человек, против которого мы выступаем - как его зовут? Дональд Думп?" - сказал он.

Байден выбыл из гонки за второй срок в июле. Демократ подвергался сильному давлению со стороны своей партии из-за своего возраста и сомнений в его умственной fitness. Теперь вице-президент Харрис готовится выступить в качестве кандидата от демократов против Трампа на выборах в ноябре.

Байден сделал несколько шуток о своем возрасте. "Я прослужил в Сенате 270 лет", - сказал он, имея в виду свой долгий политический путь и более 30 лет в качестве сенатора. "Я знаю, что выгляжу на 40, но я немного старше". Большую часть своей жизни, сказал он, он был "слишком чертовски молодым", а теперь он "слишком чертовски старый".

"Вечный и великий, великий, великий почет"

Байдена избрали в Сенат США в возрасте 29 лет и он служил там с 30 лет, минимальный возраст для парламентской палаты. Он был одним из самых молодых сенаторов в истории США. Десятилетия спустя он стал самым старым президентом, въехавшим в Белый дом. Его возраст и состояние были основным вопросом в его кампании по переизбранию. Теперь одной из его ролей является поддержка Харрис в ее кампании. Речь Байдена также ожидается на предстоящем национальном съезде демократов в Чикаго.

Харрис также пыталась продемонстрировать единство на мероприятии с Байденом. "В этом зале много любви к нашему президенту", - сказала она толпе, хваля многие достижения Байдена. Это "вечный и великий, великий, великий почет" работать рядом с этим "невероятным человеком".

Президент США Джо Байден выразил уверенность в потенциале Камалы Харрис в качестве будущего президента, сказав на их первом совместном митинге: "Она может быть чертовски хорошим президентом". Укрепляя свою дружбу, вице-президент Харрис назвала Байдена "невероятным человеком" и признала "вечный и великий, великий, великий почет" работать рядом с ним.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно