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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Байден имеет опасения по поводу спокойного результата президентских выборов в США.

 and  Mark Rodriguez
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Джо Байден, нынешний президент США, приписывает напряженную предвыборную атмосферу Дональду Трампу.
Джо Байден, нынешний президент США, приписывает напряженную предвыборную атмосферу Дональду Трампу.

Байден имеет опасения по поводу спокойного результата президентских выборов в США.

Джо Байден, нынешний президент США, выразил сомнения в спокойствии предстоящих выборов в США. Он уверен, что они будут честными, но не уверен, что они пройдут мирно. Байден выразил свои опасения журналистам, сказав: "Я уверен, что они будут свободными и справедливыми. Я не знаю, будут ли они мирными". Он добавил: "Ретроградная риторика Трампа и его реакция на прошлые выборы, когда он не был доволен результатом, были крайне вредными".

В январе 2021 года группа фанатичных сторонников Трампа штурмовала Капитолий в Вашингтоне, где заседают обе палаты конгресса. Это насилие произошло во время формального утверждения победы Байдена на выборах. Ранее Трамп подстрекал своих сторонников ложным утверждением о фальсификациях на выборах и сказал: "Боритесь как сумасшедшие". К сожалению, в этом хаосе погибли пять человек.

Несмотря на это, Трамп упорно придерживается нарратива о фальсификациях демократов на выборах. В прошлую среду на митинге он заявил: "Мы победили. Выборы были сфальсифицированы", - сообщает ABC News. Его пост-выборные действия также стали предметом уголовного расследования. Министерство юстиции США в Вашингтоне обвинило его в различных преступлениях, в том числе в сговоре с целью обмана США и в сговоре с целью препятствования конституционному праву на голосование.

  1. В свете этих продолжающихся обвинений международные лидеры и организации выразили обеспокоенность состоянием демократии в Соединенных Штатах Америки.
  2. Если он будет избран снова, Трамп обещает провести "форензическую проверку" результатов выборов 2020 года в нескольких ключевых штатах, что может потенциально обострить tensions перед выборами президента США в 2024 году.

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