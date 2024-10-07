Байден имеет опасения по поводу спокойного результата президентских выборов в США.

Джо Байден, нынешний президент США, выразил сомнения в спокойствии предстоящих выборов в США. Он уверен, что они будут честными, но не уверен, что они пройдут мирно. Байден выразил свои опасения журналистам, сказав: "Я уверен, что они будут свободными и справедливыми. Я не знаю, будут ли они мирными". Он добавил: "Ретроградная риторика Трампа и его реакция на прошлые выборы, когда он не был доволен результатом, были крайне вредными".

В январе 2021 года группа фанатичных сторонников Трампа штурмовала Капитолий в Вашингтоне, где заседают обе палаты конгресса. Это насилие произошло во время формального утверждения победы Байдена на выборах. Ранее Трамп подстрекал своих сторонников ложным утверждением о фальсификациях на выборах и сказал: "Боритесь как сумасшедшие". К сожалению, в этом хаосе погибли пять человек.

Несмотря на это, Трамп упорно придерживается нарратива о фальсификациях демократов на выборах. В прошлую среду на митинге он заявил: "Мы победили. Выборы были сфальсифицированы", - сообщает ABC News. Его пост-выборные действия также стали предметом уголовного расследования. Министерство юстиции США в Вашингтоне обвинило его в различных преступлениях, в том числе в сговоре с целью обмана США и в сговоре с целью препятствования конституционному праву на голосование.

В свете этих продолжающихся обвинений международные лидеры и организации выразили обеспокоенность состоянием демократии в Соединенных Штатах Америки. Если он будет избран снова, Трамп обещает провести "форензическую проверку" результатов выборов 2020 года в нескольких ключевых штатах, что может потенциально обострить tensions перед выборами президента США в 2024 году.

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