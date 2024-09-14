Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКир Стирмер

Байден и руководство Украины доверяют Стармеру

Текущее состояние западного военного оборудования.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Байден и руководство Украины доверяют Стармеру

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пришли к согласию по вопросу о разрешении Украины использовать западное вооружение с дальним радиусом действия на территории России во время своих переговоров в Вашингтоне. Стармер сказал журналистам в Белом доме, что у него была широкая беседа с Байденом о стратегии, но не сосредоточенная на конкретных возможностях.

Перед встречей ожидалось, что Стармер убедит Байдена разрешить Великобритании поставлять ракеты Storm Shadow в Украину, чтобы они могли наносить удары по более глубоким целям на территории России.

"Ближайшие недели и месяцы могут быть очень важными", - сказал Стармер в начале встречи. "Очень важно поддержать Украину в этой решающей битве за свободу".

"Устранить все препятствия"

Украинское правительство продолжает призывать западных союзников разрешить использование западного вооружения с дальним радиусом действия для ударов по российским военным целям. Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба подчеркнул важность "устранения всех ограничений на использование американского и британского вооружения против законных военных целей в России".

Британские СМИ сообщают, что Байден, обеспокоенный риском ядерного конфликта, открыт для идеи разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской технологией - хотя не американские ракеты напрямую.

Оружие из Германии не рассматривается, как заявили в Берлине. Представитель правительства Штеффен Хайбestreит сказал, что дискуссия ведется вокруг вооружения, которое Германия не поставляла. Вооружение, о котором идет речь, "отличается по качеству" от того, что Германия поставляет в Украину, и имеет больший радиус действия.

Хотя Байден и Стармер не приняли конкретного решения о разрешении Украины использовать западное вооружение с дальним радиусом действия на территории России во время своих переговоров, премьер-министр Великобритании вновь выразил поддержку Украине, сказав: "Мы должны устранить все препятствия для помощи Украине в этой борьбе за свободу". Позже сообщалось, что Байден рассматривает возможность разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской технологией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Происшествие, сопровождающееся кровью, медицинскими остатками и запрещающими лентами со следами...
Политика

Столкновение на произраильском мероприятии приводит к выстрелам после того, как человек физически напал на протестующего.

Столкновение на произраильском мероприятии приводит к выстрелам после того, как человек физически напал на протестующего. Начало беспорядков произошло, когда неизвестный, не имеющий отношения к митингу, стал кричать на протестующих около 6:40 вечера, как сообщает прокурор округа Миддлсекс Мариан Райан. Между двумя сторонами завязалась словесная перепалка через дорогу, как сообщалось

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно