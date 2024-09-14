Байден и руководство Украины доверяют Стармеру

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пришли к согласию по вопросу о разрешении Украины использовать западное вооружение с дальним радиусом действия на территории России во время своих переговоров в Вашингтоне. Стармер сказал журналистам в Белом доме, что у него была широкая беседа с Байденом о стратегии, но не сосредоточенная на конкретных возможностях.

Перед встречей ожидалось, что Стармер убедит Байдена разрешить Великобритании поставлять ракеты Storm Shadow в Украину, чтобы они могли наносить удары по более глубоким целям на территории России.

"Ближайшие недели и месяцы могут быть очень важными", - сказал Стармер в начале встречи. "Очень важно поддержать Украину в этой решающей битве за свободу".

"Устранить все препятствия"

Украинское правительство продолжает призывать западных союзников разрешить использование западного вооружения с дальним радиусом действия для ударов по российским военным целям. Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба подчеркнул важность "устранения всех ограничений на использование американского и британского вооружения против законных военных целей в России".

Британские СМИ сообщают, что Байден, обеспокоенный риском ядерного конфликта, открыт для идеи разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской технологией - хотя не американские ракеты напрямую.

Оружие из Германии не рассматривается, как заявили в Берлине. Представитель правительства Штеффен Хайбestreит сказал, что дискуссия ведется вокруг вооружения, которое Германия не поставляла. Вооружение, о котором идет речь, "отличается по качеству" от того, что Германия поставляет в Украину, и имеет больший радиус действия.

Хотя Байден и Стармер не приняли конкретного решения о разрешении Украины использовать западное вооружение с дальним радиусом действия на территории России во время своих переговоров, премьер-министр Великобритании вновь выразил поддержку Украине, сказав: "Мы должны устранить все препятствия для помощи Украине в этой борьбе за свободу". Позже сообщалось, что Байден рассматривает возможность разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской технологией.

Читайте также: