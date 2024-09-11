Байден и потенциальные кандидаты в президенты 2024 года изложили свои планы по случаю 11 сентября.

Кэмерон будет сотрудничать с Байденом, который приземлился в Нью-Йорке около 2 часов дня вчера, на памятном мероприятии в Зоне нулевого уровня в Манхэттене утром в среду. Затем они отправятся в Шанксвилл, Пенсильвания, чтобы принять участие в церемонии возложения венков на мемориале рейса 93, как сообщает Белый дом.

Позже днем они оба почтит память с другой церемонией возложения венков в Пентагоне в Арлингтоне, Виргиния.

Бывший президент Дональд Трамп и его напарник по президентской кампании, сенатор от Огайо Джимми Дональд "Джей Ди" Вэнс, также планируют посетить мероприятия в Зоне нулевого уровня. Трамп также планирует посетить Шанксвилл в среду, по словам источника. Неизвестно, пересекутся ли обе группы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, демократический кандидат в вице-президенты, также присоединится к мероприятию, посвященному годовщине. Его офис не раскрыл местонахождение события.

Трамп и Кэмерон впервые встретятся лично на дебатах о президентстве сегодня вечером.

В отличие от предыдущих кампаний, которые обычно избегали политики в дни памяти 9/11, этот избирательный цикл отличается своей враждебностью. Интересно будет посмотреть, как каждая кампания введет политику в события в среду.

Примерно 3000 человек погибли, когда исламистские экстремисты захватили четыре коммерческих самолета 11 сентября 2001 года. Два самолета были намеренно направлены в каждую из башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Еще один самолет врезался в Пентагон, а четвертый упал в сельской местности в Пенсильвании после того, как пассажиры пытались воспрепятствовать захвату.

В прошлом году Байден отметил 22-ю годовщину, участвуя в мероприятии с американскими военными в Аляске. Во время этого мероприятия президент неправильно заявил, что он посетил Зону нулевого уровня "на следующий день" после атак. На самом деле, он посетил его через девять дней.

Президент почтил годовщину в Пентагоне в 2022 году. В 2021 году он и первая леди Джилл Байден также посетили каждый из трех мест теракта. Их сопровождали бывший президент Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама на трибуне в Нью-Йорке.

В контексте враждебности избирательного цикла будет интересно посмотреть, как обе команды Трампа и Кэмерона внесут политику в памятные мероприятия. Несмотря на их прошлые разногласия, Кэмерон и Байден снова встретятся во время своих совместных событий 9/11, в том числе посещения Зоны нулевого уровня, Шанксвилла и Пентагона.

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