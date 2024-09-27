Байден и Харрис подчеркивают инициативы администрации по сокращению вреда от огнестрельного оружия

(CNN) — Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис объединились в Белом доме в четверг, чтобы обсудить вопрос снижения преступности и насилия в Америке, в частности, сосредоточившись на оружии. Байден съязвил по адресу своего предшественника, сказав: "После очередной стрельбы в школе мой предшественник и многие другие члены Конгресса сказали: "Просто перестаньте об этом говорить". В прошлом году кто, черт возьми, думает, что можно просто игнорировать такие трагедии?"

Байден также отреагировал на комментарий сенатора ДжиДжи Вэнса о том, что стрельбы в школах стали "реальностью жизни", заявив: "Правда? Кто, черт возьми, такие люди?"

Харрис, оставаясь верной темам своей предвыборной кампании, подчеркнула право каждого жить, работать и учиться без страха перед насилием. Она отметила: "Наша страна сталкивается с эпидемией огнестрельного насилия, и я твердо верю, что право на безопасность является фундаментальным правом человека. Однако американцы живут в постоянном страхе".

Харрис, признавая свою собственную владение оружием, осудила ошибочное противопоставление предотвращения дальнейших трагедий и соблюдения Второй поправки. Она уточнила: "Я поддерживаю Вторую поправку, но нам нужно восстановить запрет на assault weapons, ввести повсеместные проверки backgrounds, продвигать законы о безопасном хранении и установить законы о "красных флагах".

Байден выделил инициативы, которые реализовало его правительство, такие как Закон о более безопасных общинах 2022 года и миллиарды долларов финансирования из Плана американского восстановления для сообществ правоохранительных органов. Он указал на опыт Харрис, сказав: "Благодаря компетентному прокурору с обширным опытом в этих вопросах она получила много критики от другого парня, утверждающего, что мы не поддерживаем правоохранительные органы".

Указ, подписанный Байденом, направлен на борьбу с угрозой, исходящей от новейших технологий в области оружия, в том числе от 3D-печатных и "призрачных" пистолетов. Он также создал рабочую группу, ответственную за оценку рисков, связанных с устройствами, которые могут превращать полуавтоматические пистолеты в полностью автоматические, и незарегистрированными печатными огнестрельным оружием, широко доступным в Интернете.

На мероприятии присутствовали Рэндалл Вудфин, мэр Бирмингема, Алабама, который столкнулся с массовым расстрелом с участием оружия с переключателями в прошлые выходные, а также конгрессмен от Джорджии Люси МакБат, чей сын был смертельно ранен в 2012 году, и бывший конгрессмен от Аризоны Габби Гилфорд, которая была ранена в результате стрельбы в супермаркете в 2011 году.

Байден предостерег, что победы республиканцев в Белом доме или Конгрессе в ноябре могут потенциально подорвать усилия по ужесточению законодательства о оружии, в то время как Харрис призвала законодателей более решительно бороться с насилием, связанным с оружием. "Нам нужны больше политические лидеры, подобные тем, кто присутствует здесь в Конгрессе, с храбростью продвигаться вперед, противостоять лобби по оружию и ставить жизнь наших детей выше политики", - заключила она.

Байден также подчеркнул важность политики, связанной с насилием, связанным с оружием, сказав: "Мы не можем позволить политике помешать защите жизней наших детей".

Харрис также подчеркнула необходимость политической воли для борьбы с насилием, связанным с оружием, сказав: "Более строгое законодательство о оружии требует политической храбрости и готовности противостоять мощному лобби по оружию".

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