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ПолитикаНовостиБайден

Байден и Харрис объявили об "историческом" снижении цен на лекарства

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Байден и Харрис объявили об "историческом" снижении цен на лекарства

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис объявили о "историческом" снижении цен на десять лекарств для пожилых людей. Соглашение с фармацевтическими компаниями поможет сэкономить пожилым американцам $1,5 миллиарда (около €1,4 миллиарда) в 2026 году и системе Medicare $6 миллиардов, согласно заявлению из Белого дома.

Снижение цен коснется лекарств от диабета, сердечной недостаточности и разжижителей крови. В США цены на лекарства, как правило, выше, чем в других развитых странах, из-за отсутствия государственного контроля над ценами. Даже при наличии страховки пациенты часто вынуждены платить значительные суммы из своего кармана.

Байден и Харрис объявили об этом облегчении незадолго до своей первой совместной предвыборной кампании в четверг в Вашингтоне, округ Колумбия, которая также будет сосредоточена на борьбе с инфляцией, центральной проблемой выборов в США. Бывший президент и кандидат в президенты-республиканец Дональд Трамп обвиняет администрацию Байдена в резком росте стоимости жизни.

Объявление Байдена об историческом снижении цен на лекарства для пожилых людей было сделано перед его совместным предвыборным выступлением с вице-президентом Харрис в Вашингтоне, округ Колумбия. Трамп, бывший президент и кандидат в президенты-республиканец, критикует администрацию Байдена за perceived increase in living costs.

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