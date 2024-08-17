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Байден готовится к открытию конгресса демократов, подчеркивая важность голосования за Харриса.

В выходные Президент Джо Байден тщательно готовит свою речь для открытия Всероссийского съезда Демократической партии. Эта ситуация разительно отличается от его первоначального плана, который был сформирован до достижения Демократической партией консенсуса по поводу своего нового кандидата в...

 and  Christian Meier
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Байден готовится к открытию конгресса демократов, подчеркивая важность голосования за Харриса.

Президентское выступление в понедельник дает Байдену одну из последних значительных возможностей обратиться к американскому народу, поскольку его полувековая политическая карьера близится к завершению. Выступление состоится почти через месяц после того, как Байден объявил о своем выходе из гонки 2024 года и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве преемника.

Байден воспользуется этим случаем, чтобы мобилизовать поддержку президентской кампании Харрис, обратившись к тысячам делегатов и членов Демократической партии в Чикаго на арене «Юнайтед Центр». Это решение последовало после призывов многих внутри партии к Байдену выйти из гонки 2024 года.

Советники Байдена считают, что он заслужил добрую волю Демократической партии после успешного первого срока и решения передать эстафету лидерства Харрис. Президента ожидают использовать свою речь, чтобы агитировать за избрание Харрис, подчеркнуть их достижения и подчеркнуть необходимость победы над бывшим президентом Дональдом Трампом, которого воспринимают как угрозу демократии.

Помощник Байдена объяснил: «Президент планирует обсудить, как в борьбе за душу Америки мы защищали демократию, добились успеха и теперь, с Камалой Харрис и Тимом Уолзом, должны защитить демократию». Они также подчеркнули, что администрация Байдена - Харрис унаследовала множество кризисов, преодолела их и теперь готова к процветающему будущему.

Когда его спросили о сообщении для демократов на съезде, президент ответил: «Побеждать».

Первая леди Джилл Байден, сильная сторонница и supporter президента, также выступит на съезде в понедельник, наряду с другими членами семьи Байдена. Президент готовит свою речь с давним советником Майком Донilonом и Винэй Редди, директором службы речи в Белом доме.

Помощники Байдена заявили, что он доволен динамикой президентской кампании Харрис, несмотря на вызовы, которые заставили его выйти из гонки 2024 года. Они считают, что его быстрая поддержка Харрис способствовала единству Демократической партии накануне августа и предотвратила разделенный съезд.

Съезд продемонстрирует достижения администрации Байдена - Харрис в резком контрасте с правлением Трампа, подчеркивая их успешное управление пандемией, экономический рост, сохранение демократии дома и за рубежом и восстановление этикета в Белом доме.

Появление Байдена на съезде отмечает четырехлетний юбилей со дня его номинации 2016 года, которая была отмечена отсутствием традиционного блеска из-за пандемии COVID-19. Хотя Харрис будет в центре внимания съезда, небольшие трибуты Байдену будут включены во все события недели.

Цитата из выступления Байдена в Овальном офисе, объявившего о своем выходе из гонки 2024 года - «История в ваших руках» - будет представлена на арене «Юнайтед Центр», где делегаты войдут. Логотип съезда включает трехполосный флаг из логотипа кампании Байдена - Харрис, и делегаты получат сумки с надписью «Чашка Джо».

Байден планирует свои последние месяцы на посту, сосредоточившись на закреплении своего наследия через принятие законодательства, снижение затрат и внешнюю политику. Он планирует присоединиться к Харрис на предвыборном пути в ближайшие месяцы, хотя частота их появлений остается неясной.

Во время их первого общего появления в новых ролях в четверг Байден похвалил Харрис как «одного чертовски хорошего президента», в то время как Харрис восхваляла своего белого домовского партнера. «В этом зале много любви к нашему президенту, и я думаю, по многим причинам», - сказала Харрис, когда сторонники скандировали: «Спасибо, Джо».

Выступление Байдена на съезде не только о мобилизации поддержки Харрис, но и о подчеркивании важности победы над Трампом на политической арене, которого он воспринимает как угрозу демократии.

Решение Байдена выйти из гонки 2024 года и поддержать Харрис было значительным политическим шагом, направленным на объединение Демократической партии и предотвращение разделенного съезда.

Во время своей речи в Принüsseldте Георга укрепностного колледжа в Ларго, Мэриленд, 15 августа 2024 года, президент Джо Байден дал понять, что он смотрит в сторону вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

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