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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Автономный Кеннеди объявляет о выходе из ключевых регионов, проще говоря.

Поддержка общественности преданностью Трампа к Présidence

 and  James Williams
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Выбор Роберта Ф. Кеннеди в этих соперничающих штатах привносит лишнюю порцию интенсивности.
Выбор Роберта Ф. Кеннеди в этих соперничающих штатах привносит лишнюю порцию интенсивности.

Автономный Кеннеди объявляет о выходе из ключевых регионов, проще говоря.

Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди теперь поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа в гонке за президентское кресло страны. Кеннеди объявил об этом на мероприятии в Аризоне вскоре после того, как объявил о своем выходе из борьбы за Белый дом в некоторых ключевых штатах. Это, скорее всего, существенно поможет Трампу в его кампании.

Кеннеди заявил, что его имя будет удалено из бюллетеней в нескольких важных "свинг-штатах", где его участие могло бы вызвать беспорядки. Это, в сущности, поддерживает кандидатуру Трампа на пост президента. Ранее ходили слухи о намерении Кеннеди поддержать Трампа, которые позже подтвердились в сообщениях СМИ.

На своей длительной пресс-конференции Кеннеди подчеркнул, что не полностью отказывается от кампании в других штатах. Жители все еще могут голосовать за него в этих регионах, не мешая Трампу или его демократическому оппоненту Камале Харрис.

Кампания с небольшими шансами на успех

Как относительно newcomer в президентской гонке, Кеннеди имеет небольшие шансы на победу - в среднем около 5% в опросах. Однако tanto демократы, как и республиканцы, остаются начеку, поскольку выборы, похоже, станут тесной гонкой между Трампом и Харрис. Кандидатура Кеннеди потенциально могла бы переманить решающие голоса от обоих кандидатов, но на данный момент она, похоже, больше склоняется в пользу Трампа.

Значение решения Кеннеди объясняется сложным избирательным процессом в США. Хотя большинство из его 50 штатов склоняются либо к республиканцам, либо к демократам, несколько штатов ожесточенно оспариваются. Близкие гонки ожидаются в Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине и Висконсине.

Роль "свинг-штатов"

Важность этих "свинг-штатов" обусловлена системой выборов в США. В этой системе избиратели выбирают состав Коллегии выборщиков из 538 человек, которая в конечном итоге выбирает президента или действующего президента в декабре. Чтобы стать президентом, кандидатам не нужно получать большинство голосов в целом; вместо этого они должны получить хотя бы 270 из 538 голосов выборщиков. В результате делается различие между общенациональным голосованием и большинством в Коллегии выборщиков.

Число голосов выборщиков, назначенных каждому штату, обычно пропорционально его населению. В соответствии с большинством систем, преобладающих в большинстве штатов, победитель штата получает все его голоса выборщиков, даже при небольших победах. В результате "свинг-штаты" становятся критически важными для результатов выборов.

Ходили слухи о возможном выходе Кеннеди из гонки в течение некоторого времени. За несколько дней до этого вице-президентский кандидат Кеннеди Николь Шанахан упомянула возможность слияния с Трампом. Кроме того, были сообщения о финансовых трудностях в кампании.

Кеннеди - известная фигура из известной политической семьи, который был демократом в течение многих лет. Однако он недавно дистанцировался от партии, официально объявив о своей независимости во время своего заявления о президентской гонке в октябре 2023 года. Кеннеди, которого часто критикуют за продвижение теорий заговора и поддержание связей с правыми политиками, называет себя скептиком вакцинации.

Кеннеди утверждает, что Демократическая партия нечестно манипулирует кампанией, чтобы навредить tanto ему, как и Трампу. "Во имя сохранения демократии Демократическая партия решила ее разрушить", - заявил он, обвиняя партийное руководство в начале "юридической войны" против них из-за недоверия к своему кандидату. Кеннеди также критиковал американские СМИ, называя их "машинами пропаганды", служащими правительству и могущественным интересам.

Медведь и червь

Недавно Кеннеди попал в заголовки новостей из-за серии странных историй. На прошлой неделе он заявил, что избавился от туши медведя в Центральном парке Нью-Йорка. В 2014 году он заявил, что нашел мертвого медвежонка и перевез его в свою машину, прежде чем оставить его в Центральном парке. В то время действительно был найден мертвый черный медведь в Центральном парке, озадачив власти. Ранее Кеннеди привлек внимание после статьи в газете, в которой утверждалось, что он верит, что червь в его мозгу виноват в его потере памяти несколько лет назад.

В свете этих событий некоторые аналитики спекулируют о том, что решение Кеннеди удалить свое имя из бюллетеней в некоторых штатах может существенно повлиять на президентские выборы в США в 2024 году. Принимая во внимание способность Кеннеди переманивать голоса в ключевых "свинг-штатах", его поддержка потенциально могла бы переломить ситуацию в пользу Дональда Трампа.

Кроме того, поддержка Кеннеди Трампа на президентских выборах 2024 года потенциально могла бы вновь поднять спорные темы, такие как его прежние утверждения о черве в его мозгу и его странные действия, которые могли бы повлиять на общественное мнение и переманить нерешительных избирателей.

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