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ПолитикаНовостиНесчастный случай

Автомобильный провал, под руководством Тима Уолца из автомобильной секции.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Неудачное происшествие с конвоем под руководством Тима Волзта
Неудачное происшествие с конвоем под руководством Тима Волзта

Автомобильный провал, под руководством Тима Уолца из автомобильной секции.

Ой, произошел инцидент с моторкадом демократического кандидата в вице-президенты США Тима Волза по пути на митинг.

По словам очевидцев из прессы, несколько машин столкнулись друг с другом, направляясь на предвыборное мероприятие в Милуоки, Висконсин. Среди пострадавших были автомобили с журналистами и членами команды кампании, но машина Волза осталась невредимой. Несколько журналистов и один член команды получили легкие травмы. К счастью, Волз не пострадал.

Губернатор Миннесоты продолжил свою речь перед сторонниками в Милуоки без задержек после аварии, заверив всех, что, хотя несколько человек получили легкие травмы, все остальные в безопасности. Он выразил благодарность сотрудникам безопасности и службам экстренной помощи за быструю реакцию после этого неприятного инцидента. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис и президент США Джо Байден вскоре связались с Волзом, чтобы узнать о его самочувствии. Причина аварии пока неизвестна.

Авария вызвала временные перебои и resulted in легкие травмы для нескольких журналистов и члена команды кампании. Несмотря на этот инцидент, моторкад Волза избежал повреждений.

После аварии Волз выразил благодарность за быструю реакцию служб экстренной помощи и сотрудников безопасности.

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