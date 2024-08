Автоматизированные системы безопасности постепенно интегрируются с человеческим персоналом безопасности.

Автоматизированные машины безопасности набирают популярность как дополнение к человеческому персоналу безопасности, вызывая дискуссии о проблемах конфиденциальности и потенциальной потере рабочих мест в секторе безопасности. Скептики также сомневаются в их эффективности в обеспечении безопасности общественности.

Доказать свою ценность как надежного варианта безопасности сложно из-за отсутствия публичных данных, но эксперты отрасли и производители утверждают, что их истинная сила заключается в работе в сочетании с персоналом безопасности, используя передовые технологии.

Вот что мы знаем об автоматизированных машинах безопасности:

Какие задачи они могут выполнять?

Безопасные роботы оснащены инструментами, которых нет у людей, делая их ценными дополнениями к системам безопасности:

360-градусная запись видео в высоком разрешении

Распознавание номерных знаков

Обнаружение сигналов мобильных устройств

Двусторонняя проекция и запись звука

Обнаружение движения и физических объектов, а также избегание столкновений

Обнаружение окружающей среды, такое как датчики дыма и угарного газа

Навигация по опасным окружающим условиям

Безопасные роботы могут работать 24/7 и преуспевают в повторяющихся аспектах работы, таких как нахождение на посту или следование заданному маршруту. Люди могут сосредоточиться на задачах, требующих сочувствия и эмпатии.

Самым известным продуктом калифорнийской компании по робототехнике и технологиям безопасности Knightscope является робот K5.

Эти роботы не имеют никаких возможностей применения смертельного насилия, как заявила сооснователь и исполнительный вице-президент Knightscope Стейси Стивенс.

Knightscope не единственный производитель роботов безопасности. Компания AI и робототехники Cobalt AI производит робот, предназначенный для патрулирования коридоров, офисов и внутренних помещений, оснащенный возможностями реального времени для общения человека с человеком через встроенные экраны.

Компания по передовым робототехническим технологиям Boston Dynamics производит линейку роботов под названием "Спот", которые используются полицейскими отделениями, производителями и компаниями, занимающимися строительством. Их основные цели включают обнаружение опасных газов и навигацию по опасным для человека окружающим условиям.

Старший аналитик политики Американского союза гражданских свобод Джей Стэнли признал потенциал роботов безопасности в выполнении задач и навигации по опасным для человека районам.

Где они используются?

Безопасные роботы можно увидеть патрулирующими улицы городов, таких как Атланта и Сан-Диего, и их присутствие все больше интегрируется в операции правоохранительных органов.

В 2023 году мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и NYPD объявили о том, что робот Knightscope K5 будет патрулировать Таймс-сквер и метро Нью-Йорка вместе с полицейским офицером.

В феврале этого года NYPD подтвердило, что робот завершил свой испытательный срок и был снят с улиц, но не было предоставлено дальнейшей информации о причине его отзыва.

Ранее в этом году Массачусетская государственная полиция развернула Boston Dynamics Spot во время семичасового противостояния с подозреваемым в Бостоне, как сообщает филиал CNN WHDH. Робот подвергся огню, пытаясь найти стрелка.

Ранее в этом году в Сан-Диего были развернуты три робота K5, как сообщает филиал CNN KFMB. Один охраняет район комплекса квартир в Клермонте, предоставляя круглосуточное наблюдение для защиты жителей и сдерживания краж автомобилей, как утверждает оператор робота.

Ранее в этом месяце в Атланте был развернут робот K5, как сообщает филиал CNN WANF. Он патрулирует тротуары вокруг зданий, чтобы мониторить периметр и защищать жителей.

Они не заменят сотрудников безопасности

Джон Хассард, эксперт по предотвращению потерь и безопасности в Robson Forensic, утверждает, что основная сила безопасности роботов заключается в их способности работать как высоко настраиваемое дополнение к существующей системе безопасности.

“Похоже, эти не продукты начального уровня, так что если кто-то покупает их, у него уже есть относительно хорошая система камер, которую он достаточно отладил”, - сказал он. “Это усиливает эту систему. Делает систему камер более ценной”.

Например, роботы Knightscope разработаны для сотрудничества с существующей инфраструктурой безопасности и системами видеонаблюдения, как заявила Стивенс.

Knightscope предлагает программное обеспечение безопасности, которое позволяет роботам отправлять сигналы безопасности команде безопасности, когда обнаруживается отклонение. В зависимости от ситуации и датчика, используемого для выявления проблемы, сигнал будет отправлен команде безопасности или отделу, где находится робот, и будет запрошен охранник для расследования проблемы.

Роботы также можно программировать с различными выходными данными в зависимости от датчиков, которые они имеют. Роботы, развернутые в парковке с возможностью распознавания номерных знаков, могут создавать списки номерных знаков для флага и сигнализации охранной команде.

Хассард также считает, что операции безопасности могут сократить количество охранников, если на месте уже есть эффективная инфраструктура видеонаблюдения.

“Вы можете сократить количество нанятых охранников, заменив их этим”, - сказал он. “По умолчанию эта штука не делает перерывов, не спит, и вы знаете с уверенностью, какими будут его ответы”.

Служат в качестве физического сдерживания

Эксперты и производитель роботов, с которыми CNN spoke, согласны с возможностями безопасности роботов как физического сдерживания.

“Когда люди посещают кампус и видят большого, 5,5-футового, 3-футового, 400-фунтового робота с надписью 'безопасность' или 'полиция', это то, о чем они начинают задумываться”, - сказал Стивенс из Knightscope.

Возможность роботов действовать как физическое сдерживание может помочь снизить напряженность в ситуациях, которые могут усугубиться, если бы присутствовал полицейский офицер, согласно Полу Шарре, исполнительному вице-президенту Центра новой американской безопасности.

“Если кто-то повредит робота и причинит ему ущерб, у вас будет видеозапись того, как он совершает акт вандализма, и вы найдете и привлечете к ответственности этого человека”, - сказал он. “Никто не пострадал, никто не пострадал во время инцидента”.

Однако Шарре также отметил, что роботы могут инициировать инциденты из-за своего физического присутствия.

“Если эти механизмы будут помечены как роботы безопасности или правоохранительные органы, они могут восприниматься как вторжение и нарушение личного пространства человека”, - сказал один человек.

Однако, не ясно, действительно ли эти роботы эффективны в сдерживании потенциальных угроз, считает другой оратор. Неопределенность может быть связана со склонностью компаний не признавать первоначальные опасения по безопасности, добавил он.

"Профилактика имеет значение в сфере безопасности, так как мы стремимся предотвращать деятельность, а не обнаруживать ее, что сложно измерить", - отметил он.

Опасения по поводу конфиденциальности и вежливости

Стенли из ACLU выразил опасения по поводу того, что роботы безопасности представляют значительную угрозу конфиденциальности для широкой публики.

"Если эти роботы будут решать, кого мониторить, основываясь на алгоритмах ИИ, это поднимает серьезные вопросы о профилировании, справедливости и прозрачности", - заявил он.

Неясность, окружающая алгоритмы и интеллект роботов, вызывает беспокойство у Стенли. В случае неблагоприятного опыта с роботом должны быть установлены правовые гарантии ответственности, считает он.

"Это относится к любому устройству ИИ, будь то робот или просто алгоритм, работающий на программном обеспечении", - упомянул он.

Роботы Knightscope не имеют доступа к национальным криминальным базам данных, а их мобильные версии не имеют программного обеспечения распознавания лиц, уточнил Стивен. Однако их стационарная модель K5 способна использовать такое оборудование.

Будущее впереди

По мере того как роботы эволюционируют и становятся более продвинутыми, важно задуматься о том, как мы с ними взаимодействуем, считает Шарре.

"При развертывании роботов безопасности необходимо учитывать взаимодействие человека с технологией, восприятие и общественную реакцию", - советует он.

Будущее, в котором продвинутые, умные роботы безопасности могут осуществлять автоматизированное правосудие и увеличить наблюдение, может стать проблемой, которую придется решать в будущем, предостерегает Стенли.

Хотя перспектива патрулирования улиц роботами безопасности кажется ближайшей реальностью, их уверенность остается недоказанной без существенного послужного списка.

Эти роботы не безупречны и не идеально программированы. В 2016 году K5 опрокинул ребенка в торговом центре в Калифорнии, а в следующем году другой K5 нырнул в фонтан в офисном здании в Вашингтоне, округ Колумбия.

Эти сбои и отсутствие данных поднимают еще один вопрос. Стенли задается вопросом, почему любая служба безопасности или полиции выбирает роботов вместо традиционных решений, таких как стационарные системы наблюдения или человеческий персонал безопасности.

" Given other technological alternatives that can do the job and the ability of human beings to deliver the job, it's challenging to envision these robots being successful in the marketplace anytime soon."

Использование автоматизированных машин безопасности, таких как робот K5 от Knightscope, становится все более популярным в городах, таких как Атланта и Сан-Диего, а Нью-Йорк даже развернул одного в Таймс-сквер. Однако эксперты отрасли argue, что эти машины должны рассматриваться как расширение человеческого персонала безопасности, а не замену, поскольку они могут работать круглосуточно и преуспевать в повторяющихся задачах, позволяя людям сосредоточиться на задачах, требующих эмпатии и сочувствия.

В свете надежности и возможностей этих роботов безопасности важно задуматься об их влиянии на нашу работу как сотрудников безопасности и о наших опасениях по поводу конфиденциальности. Как граждане США мы хотим убедиться, что эти машины используются ответственно и не вторгаются в наше личное пространство или свободу.

