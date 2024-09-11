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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Австрия выражает обеспокоенность по поводу политики Германии в области убежища, заявив, что они также могут столкнуться с отказом.

Германия стремится ускорить отказ от мигрантов на КПП, возвращая их в Австрию. Однако канцлер Австрии Неhammer выразил противоположное мнение по этому вопросу.

 and  Grigoriy Williams
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Главный фигур, Нехаммер из Австрии, заявляет: "Мы бесспорно защитим свои пограниц".
Главный фигур, Нехаммер из Австрии, заявляет: "Мы бесспорно защитим свои пограниц".

- Австрия выражает обеспокоенность по поводу политики Германии в области убежища, заявив, что они также могут столкнуться с отказом.

Если в Германии возрастет число отказов в приеме беженцев, то, по словам канцлера Карла Нехаммера, Австрия может быть вынуждена ввести аналогичные политики. Однако под настоящим правом ЕС просто отказывать в предоставлении убежища без надлежащей процедуры не представляется возможным, отметил Неhammer во время дебатов на ORF. Он исключил возможность нарушения закона ЕС, предложив Германии использовать чрезвычайный пункт в регламентах ЕС для усиления давления на границе. Если Германия создаст хаотичную ситуацию за счет необычного толкования закона, Австрия будет противодействовать и защищать свои границы, заверил Неhammer. Он добавил: "Мы также воспользуемся чрезвычайным пунктом и будем отказывать соответственно".

Недавно федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) предложила модель ускорения процедур получения убежища для заявителей, уже зарегистрированных в других странах ЕС. Это предложение обсуждалось между федеральным правительством и союзом, но переговоры провалились. Христианские демократы сочли предложение недостаточным. Политик ХДС Торстен Фри критиковал планы за то, что они не решают проблему дополнительных отказов, а лишь ускоряют процедуры в Германии.

Усиление роли федеральной полиции в депортациях

Тем не менее, у правительства есть планы. Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Бамф) стремится ускорить процедуру Дублина после предлагаемых изменений коалиции "траffic light". Эта процедура определяет, какая европейская страна несет ответственность за процедуру убежища, часто это первая европейская страна, где заявители защиты впервые прибыли в Европу.

Между тем федеральная полиция должна проверить, есть ли свободные места в местах содержания под стражей, и, если необходимо, запросить содержание под стражей у компетентного суда для предотвращения побегов. "Быстрое действие со стороны государственной юстиции необходимо. Также должны быть доступны в достаточном количестве места содержания под стражей в землях, предпочтительно вдоль миграционных маршрутов", - говорится в заявлении. "В противном случае должен быть предоставлен фиксированный приказ и обязательство проживания, если содержание под стражей не является вариантом", - дальнейшее заявление от правительственных источников.

Федеральное правительство стремится к диалогу, чтобы гарантировать сотрудничество принимающих стран, что часто является камнем преткновения. Административные суды должны оперативно рассматривать любые жалобы заинтересованных лиц на их перевод.

Важное изменение - предполагаемая более значительная роль федеральной полиции. Ранее депортации были обязанностью земель с поддержкой федеральной полиции в реализации. В будущем федеральная полиция должна будет способствовать депортациям в конце запланированной ускоренной процедуры.

"Кроме того, Германия продолжит полагаться на тесное сотрудничество с соседними государствами, например, через совместные патрули и совместные полицейские центры на границах. Немедленный отказ на границах за рамками нынешней практики серьезно угрожал бы этому сотрудничеству", - дальнейшее заявление.

Атака в Солingen вызывает дебаты о миграции в Германии

Фэзер приказала временные пограничные Controls на всех немецких сухопутных границах накануне встречи, чтобы лучше управлять числом несанкционированных въездов. Дополнительные controls начнутся 16 сентября и первоначально продлятся шесть месяцев. Министерство сослалось на ограничение нерегулярной миграции, обеспечение внутренней безопасности от угроз исламского терроризма и борьбу с трансграничной преступностью в качестве причин для вновь введенных controls.

Дискуссия о нерегулярной миграции и депортациях обострилась из-за нескольких насильственных инцидентов. В Солингене подозреваемый в исламском нападении ножом на городском фестивале в августе убил троих и ранил восемь. 26-летний сириец находится под стражей по этому преступлению.

Депортации в настоящее время возможны только в определенных случаях: когда кто-то подлежит запрету на въезд или не подавал заявление на убежище. Депортации на внутренних границах Германии, как правило, возможны только там, где есть прямые пограничные controls.

С октября более 30 000 человек были депортированы, согласно Федеральному министерству внутренних дел. В середине октября 2023 года Фэзер приказала стационарные controls на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Такие controls, обоснованные нерегулярной миграцией, действуют на границе Германии с Австрией с сентября 2015 года. Новые введенные пограничные controls непосредственно затрагивают сухопутные границы с Францией, Денмарком, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Комиссия может потребоваться предоставить руководство по правильному использованию чрезвычайных пунктов в регламентах ЕС, учитывая озабоченность Австрии по поводу введения пограничной политики в ответ на потенциальные отказы в приеме беженцев в Германии. Если Комиссия установит, что Германия неправильно интерпретировала закон, создавая хаотичную ситуацию, она может вынести предупреждение Германии, призывая ее соблюдать закон ЕС и поддерживать сотрудничество с соседними странами.

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