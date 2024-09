Audi ищет финансовую поддержку для завода в Брюсселе.

Audi, находящаяся в Инголштадте, не видит выгоды в поддержании своего завода в Брюсселе, который может быть закрыт. Руководитель производства Герд Уокер признал, что компания изучила множество стратегий для этого завода и провела переговоры с персоналом, но ни одна из них не показала успехов ни с точки зрения финансовой, ни с точки зрения экологической эффективности. "В настоящее время наше внимание сосредоточено на работе совместной группы и поиске потенциальных инвесторов, при этом мы поддерживаем открытый и конструктивный диалог с профсоюзами", - сказал Уокер. Он также отметил, что окончательное решение о будущем завода еще не принято.

По словам Audi, завод в Брюсселе вряд ли сможет продолжать работу как центр производства компонентов или подготовки автомобилей. Две недели назад компания объявила, что не смогла найти прибыльный новый проект автомобиля. На следующей неделе рабочая группа, состоящая из руководителей Audi и представителей рабочего персонала, начнет изучать дополнительные возможности для этого завода. Завод в Брюсселе, на котором работает 3000 человек, производит люксовый электрический SUV Q8 e-tron, который может быть снят с производства из-за низкого спроса. Audi объявила об этом в июле.

Подобные планы по закрытию заводов также рассматриваются для основного бренда Volkswagen. Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц отметил, что в европейском автомобильном рынке сейчас продается примерно на два миллиона автомобилей меньше, чем до пандемии коронавируса. Это составляет дефицит примерно в 500 000 автомобилей для Volkswagen. Профсоюз заявил, что будет оспаривать эти планы.



