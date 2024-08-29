- Армия США выразила свое недовольство кампанией Трампа после инцидента на военном кладбище.

Американская армия выразила недовольство в отношении команды бывшего президента Дональда Трампа после инцидента в Арлингтонском национальном кладбище недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. Сотрудник военного кладбища столкнулся с сопротивлением при попытке применить правило, запрещающее политическую деятельность на кладбище, как сообщил представитель в четверг. "Этот инцидент был неудачным, и неудачным было и то, что сотрудника и его профессионализм необоснованно оскорбили", - прокомментировал представитель.

Как сообщает американский вещатель NPR, Арлингтонское национальное кладбище подтвердило инцидент. По данным NPR, команда Трампа пыталась снять видеоролики и фотографии в зоне, предназначенной для погибших солдат, где запись запрещена. Менеджер кампании Трампа Крис ЛаСивита заявил, что невежливый человек помешал команде кандидата в президенты войти в эту зону, утверждая, что этот человек не заслуживает уважения к священным землям Арлингтонского национального кладбища.

Трамп посетил кладбище с родственниками американских военных, погибших в ходе последней фазы вывода США из Афганистана в 2021 году. Бывший президент США получил приглашение от семей принять участие в церемонии возложения венков. По окончании визита команда кампании Трампа распространила фотографии, на которых бывший президент запечатлен вместе с семьями. На одной фотографии Трамп показывает большой палец вверх.

Трамп неоднократно критиковал управление выводом из Афганистана президентом Джо Байденом в качестве основной темы своей президентской кампании на выборах в ноябре 2021 года. Он считает, что мог бы провести более успешный вывод войск. Вывод был частью соглашения, подписанного администрацией Трампа с талибами в Дохе в феврале 2020 года.

Инцидент в Арлингтоне произошел на фоне серии скандалов, связанных с связями Трампа с военными. Хотя бывший президент часто публично поддерживал вооруженные силы, бывший главный помощник заявил, что он в частном порядке высмеивал жертв войны и избегал близости с солдатами, потерявшими конечности.

Недовольство американской армии в отношении команды кампании Трампа также было рассмотрено Комиссией, расследующей несколько обвинений в неподобающем поведении команды бывшего президента. В связи с инцидентом в Арлингтонском национальном кладбище Комиссия исследует, нарушила ли команда кампании Трампа какие-либо правила или нормативные акты во время своего визита.

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