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ПолитикаНовостиВоенные США

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне.

 and  John Stellmacher
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Трамп посетил кладбище в сопровождении родственников американских военнослужащих.
Трамп посетил кладбище в сопровождении родственников американских военнослужащих.

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне.

На торжественном мероприятии в Арлингтонском национальном кладбище произошла перепалка между сотрудниками, связанными с бывшим президентом Дональдом Трампом, и работником кладбища. Военный спикер выразил неодобрение поведения команды Трампа во время этого инцидента.

Армия США осудила политическую команду Трампа после инцидента в Арлингтонском национальном кладбище. Работник кладбища была оттеснена, когда пыталась применить правило, запрещающее политические демонстрации в границах кладбища, сообщил военный спикер. Спикер также выразил сожаление по поводу инцидента и осудил неуважение к коллеге и ее профессионализму.

Как сообщает американский вещатель NPR, команда Трампа пыталась снять видео и сделать снимки в зоне, предназначенной для павших солдат, что строго запрещено из-за ограничений на запись. Менеджер кампании Трампа, Крис ЛаСивита, позже заявил, что "отвратительный" человек преградил путь команде кандидата в президенты. ЛаСивита осудил этого человека за неуважение к священным землям Арлингтонского национального кладбища.

Во время визита бывший президент Трамп принял участие в церемонии возложения венков на кладбище, приглашенный американскими военными семьями, потерявшими близких во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. После посещения были опубликованы фотографии Трампа с семьями на веб-сайте кампании Трампа, в том числе фотография бывшего президента, показывающего "большой палец вверх".

Трамп использует критику управления администрацией Байдена по выводу войск из Афганистана как один из основных вопросов своей предвыборной кампании, заявляя, что он справился бы с выводом войск более эффективно. Вывод был результатом соглашения между администрацией Трампа и талибами, подписанного в Дохе в феврале 2020 года.

Конфликт в Арлингтоне стал последней спорной ситуацией, связанной с отношениями Трампа с военными. Хотя Трамп часто публично выражал поддержку военным, по словам его бывшего главного помощника, он был известен тем, что шутливо отзывался о военных потерях и не любил ассоциироваться с ранеными солдатами.

Военные США дистанцировались от действий команды Трампа в Арлингтонском национальном кладбище. Во время инцидента команда Трампа пыталась снимать и фотографировать в запрещенной зоне, что противоречит правилам кладбища.

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