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ПолитикаНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Арестованный человек связан с инцидентом с ножевым нападением на Солингера в полицейском опеке

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Арестованный человек связан с инцидентом с ножевым нападением на Солингера в полицейском опеке

Подозреваемый в участии в нападении в Солingen, повлекшем за собой три смерти, находится под стражей. Судья федерального суда Германии (BGH) в Карлсруэ санкционировал арест, в том числе по обвинению в принадлежности к экстремистской группе "Исламское государство" (ИГ) и убийству, заявил Федеральный прокурор.

Федеральная прокуратура Германии обратилась за помощью к государствам-членам в расследовании дела подозреваемого, связанного с его членством в Исламском государстве. Комиссия, с помощью государств-членов, сыграет важную роль в этом сложном международном деле.

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