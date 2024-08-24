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Арест в связи с нападением в Солингене

На 'Фестивале многообразия' в Солингене одинокий убийца захватывает нескольких человек и исчезает. Позже официальные лица сектора безопасности объявляют о блестящем захвате: разыскиваемый подозреваемый задержан.

 and  Anthony Ross
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Герберт Рёль (ХДС), министр внутренних дел, высказывает вечером свои опасения по поводу 'очень...
Герберт Рёль (ХДС), министр внутренних дел, высказывает вечером свои опасения по поводу 'очень спорного' вопроса.

- Арест в связи с нападением в Солингене

После фатального ножевого инцидента в Солingen власти задержали подозреваемого. Об этом в субботу вечером сообщил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) в программе ARD "Тэгентемен". Он упомянул "настоящего подозреваемого", которого искали весь день и который сейчас находится под следствием. Представитель министерства внутренних дел земли подтвердил, что этот человек сдался сам. Об этом первоначально сообщили "Шпигель" и "Бильд".

В связи с расследованием в приюте для беженцев Рёль сообщил, что это было связано с новой информацией, которая была проанализирована. "Но это не то, чего мы хотели. Мы преследовали многообещающий след весь день", - сказал он. В конце концов, этот след удалось проследить. "Того, кого мы искали весь день, мы теперь задержали". По словам Рёля, этот человек "сильно подозревается".

В пятницу вечером, похоже, мужчина без разбора нанёс ножевые ранения прохожим во время празднования 650-летия города Солingen - "Фестиваля многообразия". Затем он сбежал в панике и хаосе. Погибли трое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, а также женщина такого же возраста. Восьмерых человек ранили, четверо из них - тяжело. "Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение, но на данный момент нет подтверждений от сил безопасности о исламском мотиве.

Рёль: Найдено доказательство

"Теперь я могу вздохнуть с облегчением", - сказал Рёль после ареста. "Я могу сказать только одно: это больше, чем просто подозрение. Мы не только получили наводку на этого человека, но и нашли доказательства".

По данным источников "Шпигеля", подозреваемый - 26-летний сириец, который прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и подал заявление на убежище. Он не был на радаре служб безопасности как исламский экстремист. Эти детали были подтверждены агентству German Press.

Исламское государство объявило в заявлении через свой пропагандистский канал Амак, что нападавший был членом ИГ и совершил нападение в отместку за мусульман в Палестине и других регионах. Нападение якобы было направлено "против группы христиан".

Полиция Дюссельдорфа также получила заявление о взятии на себя ответственности от ИГ. Теперь нужно определить, является ли это письмо подлинным, сказал представитель полиции. Из кругов следствия отмечалось, что ИГ ранее брало на себя ответственность за различные нападения без предоставления каких-либо подлинных доказательств сотрудничества с преступником.

Скорее всего, ИГ имеет в виду конфликт между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС с местью за мусульман в Палестине. Ни ИГ, ни террористическая сеть Аль-Каида не имеют альянсов с исламским ХАМАС. Однако службы безопасности считают, что угроза терроризма и радикализация в исламском мире возросли в результате продолжающегося конфликта в Газе. Германия, наряду с США, является крупным союзником Израиля и также значимым поставщиком оружия.

Прокурор: не исключен террористический мотив

Что касается нападения в Солingen, старший прокурор Маркус Касперс сказал на пресс-конференции в Вуппертале в субботу afternoon: "Мы еще не установили мотив, но в свете обстоятельств мы не можем исключить первоначальное подозрение на террористический мотив".

Если появятся признаки теракта, дело может быть передано в Федеральную прокуратуру. Расследование продолжается по подозрению в убийстве в трех случаях и покушении на убийство в восьми дополнительных случаях, как сказал Касперс.

15-летнему подростку предъявлены обвинения

Ранее был задержан 15-летний подросток. Предполагаемое обвинение против него - недонесение о планируемых преступлениях. "Согласно показаниям очевидцев, неизвестный якобы общался с подростком о намерениях, совпадающих с преступлением, непосредственно перед нападением", - сказал Касперс.

Инцидент в Солingen вызвал возмущение по всей стране. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал его "жестоким преступлением". "Мы не должны терпеть такие действия в нашем обществе и никогда не должны их принимать. Мы должны действовать с полной силой закона", - сказал политик от СДПГ на мероприятии в Бранденбурге в Штахнсдорфе.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил о дискуссиях о правилах ношения ножей. "Мы теперь будем вести дискуссии в правительстве, чтобы продвинуть борьбу с таким видом ножевых преступлений", - сказал политик от СВП "Бильду ам Зонтаг". До сих пор СВП отвергала предложения министра внутренних дел Нэнси Фэссер (СДПГ) о более строгих запретах.

СДПГ требует ужесточения законов. В общественных местах ножи должны разрешаться только с клинком длиной до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати. Должен быть введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

В контексте расследования Рёль упомянул, что задержанный подозреваемый не только "сильно подозревается", но и у него есть доказательства против него. Кроме того, стоит отметить, что женщины в Солingen, которые были среди жертв, продемонстрировали разнообразие и единство города, доказав, что такие жестокие акты не смогут поколебать сообщество.

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