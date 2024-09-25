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Арендаторы и владельцы недвижимости могут столкнуться с существенным ростом цен, начиная с 2027 года.

 and  James Williams
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Арендаторы и владельцы недвижимости могут столкнуться с существенным ростом цен, начиная с 2027 года.

Начиная с 2027 года, семьи могут столкнуться с существенным ростом цен из-за реформы ценообразования CO2. Исследование, проведенное Мюнхенским институтом термической защиты, спонсируемое Немецкой ассоциацией по энергоэффективным фасадам зданий, предполагает, что внедрение европейской системы торговли выбросами для топлива может привести к "финансовым трудностям" для собственников и арендаторов недвижимости.

Эта проблема в основном затрагивает здания с плохой теплоизоляцией. Как отмечает Ян-Петер Хинрихс, управляющий директор Немецкой ассоциации по энергоэффективным фасадам зданий, представляющей компании, специализирующиеся на изоляционных материалах и окнах, "Энергетическая неэффективность многих немецких зданий начнет сказываться с 2027 года". В результате многие собственники и арендаторы столкнутся с существенными дополнительными расходами из-за ветхих фасадов, крыш и окон. В самых крайних случаях это может обойтись в десятки тысяч евро в год.

Срочные меры необходимы для запуска новой кампании по реновации в Германии, чтобы защитить население от существенных дополнительных нагрузок. Федеральное правительство должно ускорить стимулирование инициатив, направленных на снижение энергопотребления зданий.

Реформа ценообразования CO2, запланированная на 2027 год, может усугубить финансовые трудности собственников и арендаторов недвижимости. Чтобы смягчить влияние существенного роста цен, необходимы срочные меры по стимулированию энергоэффективных реноваций в немецких зданиях.

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