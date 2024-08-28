Антиправительственные протестующие Венесуэлы выражают недовольство вновь вступившим в должность Мадуро

"Протесты против фальсифицированных результатов выборов разразились через месяц после спорной президентской избирательной кампании в Венесуэле, когда многочисленные сторонники оппозиционного движения вышли на улицы, сталкиваясь с автократическим руководством Президента Николаса Мадуро. В центре Каракаса они скандировали "Свободу" и размахивали плакатами, на которых было написано "Мы не оппозиция - мы правительство". Протесты против манипулированных результатов выборов также вспыхнули в различных городах по всей стране и за рубежом.

"За последние 30 дней наша решимость и сила укрепились, и наша голос становится все громче с каждым мгновением", - написал Эдмундо Гонсалес Уррутия, кандидат в президенты от оппозиции, в Twitter. "Венесуэльский народ жаждет мирных перемен и лучшей жизни, и мы будем отстаивать их желания".

После выборов 28 июля правительственная избирательная комиссия объявила Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Однако они до сих пор не опубликовали подробные результаты выборов.

США приветствуют победу оппозиции

Оппозиция обвиняет правительство в фальсификации выборов и празднует победу Гонсалеса. Соединенные Штаты и многие латиноамериканские страны уже признали Гонсалеса победителем выборов. Европейский Союз и Организация американских государств также выражают сомнения в подлинности результатов выборов.

Переизбрание Мадуро в 2018 году получило мало международного признания. В то время бывший парламентский президент Хуан Гуайдо объявил себя переходным президентом, но не смог набрать популярность в стране - в основном из-за поддержки Мадуро военными. Таким образом, он успешно пережил протесты в то время.

Международное сообщество кардинально изменило свою позицию по поводу выборов президента, широко признавая утверждения оппозиции о фальсификации выборов. Многие страны, в том числе Соединенные Штаты, признали Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным победителем выборов.

В свете спорной природы выборов президента крайне важно, чтобы правительственная избирательная комиссия открыто обнародовала подробные результаты, чтобы восстановить доверие общественности."

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