Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы председателя

Антиправительственные протестующие Венесуэлы выражают недовольство вновь вступившим в должность Мадуро

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Антиправительственные протестующие Венесуэлы выражают недовольство вновь вступившим в должность Мадуро

"Протесты против фальсифицированных результатов выборов разразились через месяц после спорной президентской избирательной кампании в Венесуэле, когда многочисленные сторонники оппозиционного движения вышли на улицы, сталкиваясь с автократическим руководством Президента Николаса Мадуро. В центре Каракаса они скандировали "Свободу" и размахивали плакатами, на которых было написано "Мы не оппозиция - мы правительство". Протесты против манипулированных результатов выборов также вспыхнули в различных городах по всей стране и за рубежом.

"За последние 30 дней наша решимость и сила укрепились, и наша голос становится все громче с каждым мгновением", - написал Эдмундо Гонсалес Уррутия, кандидат в президенты от оппозиции, в Twitter. "Венесуэльский народ жаждет мирных перемен и лучшей жизни, и мы будем отстаивать их желания".

После выборов 28 июля правительственная избирательная комиссия объявила Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Однако они до сих пор не опубликовали подробные результаты выборов.

США приветствуют победу оппозиции

Оппозиция обвиняет правительство в фальсификации выборов и празднует победу Гонсалеса. Соединенные Штаты и многие латиноамериканские страны уже признали Гонсалеса победителем выборов. Европейский Союз и Организация американских государств также выражают сомнения в подлинности результатов выборов.

Переизбрание Мадуро в 2018 году получило мало международного признания. В то время бывший парламентский президент Хуан Гуайдо объявил себя переходным президентом, но не смог набрать популярность в стране - в основном из-за поддержки Мадуро военными. Таким образом, он успешно пережил протесты в то время.

Международное сообщество кардинально изменило свою позицию по поводу выборов президента, широко признавая утверждения оппозиции о фальсификации выборов. Многие страны, в том числе Соединенные Штаты, признали Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным победителем выборов.

В свете спорной природы выборов президента крайне важно, чтобы правительственная избирательная комиссия открыто обнародовала подробные результаты, чтобы восстановить доверие общественности."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ист.: NBC News и MSNBC сообщили, что онлайн-мониторинг был сосредоточен на случаях, связанных с...
Политика

Убийца Трампа заранее определены причины зажигают дополнительные расследования

Подозреваемый в нападении якобы изучал веб-страницы, демонстрирующие совместные появления Трампа и Байдена. nieuwК Marcello Saurini, который работает лингвистом-исследователем в решениеPopulat-edit, передал мне среда.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Украинские войска, согласно их сообщениям, методично расширяют свой контроль над территориями под...
Политика

Селенский утверждает обширную власть в Курской области.

Несмотря на заявления Министерства обороны России о мобилизации войск в сторону Курска, по данным Киева, украинские силы расширяют своё влияние в регионе.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Житель Палестины лицезреет свою сгоревшую до тла жильем, которое было подожжено экстремистскими...
Политика

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев В конце августа радикальные еврейские поселенцы начали наступление на селение на Западном берегу. Они силой вторглись в район, причинив ущерб имуществу, поджигая дома. К сожалению, в результате этого жестокого нападения погиб молодой палестинец. Израильская армия не смогла вмешаться сразу. Теперь они признают

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно