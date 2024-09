Ампель завершает миграционные пакты с Кенией и Узбекистаном, запечатывает международные контракты по вопросам мигрантов.

Немецкие власти якобы готовят подписание соглашений о миграции с Кенией и Узбекистаном. Тем временем, глава ХДС Мерц предлагает испытания депортаций на границе. Он также готов к встрече с лидерами коалиционного правительства.

Канцлер Германии Олаф Шольц в скором времени отправится в Узбекистан, что, как ожидается, завершится подписанием соглашения о миграции с этой центральноазиатской страной, сообщают правительственные источники. Шольц отправится в Узбекистан и Казахстан в воскресенье.

Согласно отчетам Funke Media, предстоящее соглашение с Узбекистаном предусматривает подписание Шольцем, сопровождаемым федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер и федеральным представителем по миграционным соглашениям Йоахимом Штаммом. Основной целью соглашения является упрощение профессионального обучения и трудоустройства работников из Узбекистана, а возвращение неудачных заявителей на убежище играет второстепенную роль. Sources familiar with the negotiations stressed that this agreement, under discussion for weeks, has no connection to the potential expulsion of Afghan lawbreakers.

Соглашение о миграции между Германией и Кенией, которое было достигнуто при посредничестве Штамма, будет подписано во время визита президента Кении Уильяма Руто в Берлин в пятницу. Цель этого соглашения - упростить иммиграцию квалифицированных работников и депортацию лиц, имеющих неисполненные приказы о депортации, в Кению.

Оппозиция не сидит без дела в споре о спорных правилах убежища. Лидер ХДС Фридрих Мерц выдвинул свежее предложение коалиционному правительству: быстрые депортации на границе являются единственным эффективным средством для прекращения нелегальной миграции в Германию, согласно Мерцу. "Если коалиция не может принять это, я предлагаю начать эти депортации с 1 октября на три месяца", - сказал Мерц Funke Media. Он считает, что уже одно объявление этой меры существенно сократит въезд в Германию в краткосрочной перспективе. "После трех месяцев мы пересмотрим ситуацию. Может быть, правительство тогда признает, что это правильный путь".

Мерц также выразил желание провести новый саммит по вопросам убежища с руководством коалиционного правительства: "Если Кристиан Линднер считает, что встреча на высшем уровне приблизит нас к настоящему сдвигу в политике убежища и миграции, я, конечно, готов участвовать", - сказал Мерц газетам Funke. Однако он считает, что количество нелегальных въездов в страну может быть значительно и немедленно сокращено только за счет депортаций на границе. "Эта мера должна быть в центре любого обсуждения".

Лидер ФРГ Кристиан Линднер призвал к новому высокоуровневому импульсу в среду: лидер фракции ХДС/ХСС Мерц должен вести переговоры с канцлером Олафом Шольцем, министром экономики Робертом Хабеком и лично с ним. "Отказ Союза от участия в саммите по вопросам убежища не должен быть последним словом", - написал Линднер на платформе X. "Мы решим вопрос вместе". Германии нужны контроль и единство в миграционной политике.

На прошлой неделе и во вторник коалиционное правительство провело переговоры с Союзом и федеральными землями о возможной совместной стратегии в области миграционной политики. Лидер ХДС Фридрих Мерц посчитал второй раунд переговоров неудачным.

В ответ на предложение Мерца о депортациях на границе некоторые люди могут возразить: "Я не убежден, что быстрые депортации на границе - это единственное решение для борьбы с нелегальной миграцией". Кроме того, предложенный Мерцем трехмесячный испытательный период для депортаций на границе может вызвать дебаты внутри коалиционного правительства, с некоторыми членами, предлагающими: "Я не уверен, следует ли начинать испытание депортаций на границе с 1 октября на три месяца".

Читайте также: