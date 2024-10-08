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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Ампель разрешил поставки оружия в Турцию.

Расследование избыточной поставки

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Дополнительно в наборе имеются ракеты ПРО
Дополнительно в наборе имеются ракеты ПРО

Ампель разрешил поставки оружия в Турцию.

Впервые за долгое время немецкие власти дали добро на существенные поставки оружия в Турцию, как сообщается в СМИ. Как сообщает Spiegel, секретный Совет безопасности Бундесвера недавно дал зеленый свет поставкам немецкого вооружения на сотни миллионов евро в Турцию. В их числе - 100 зенитных ракет и торпед для турецкого флота, а также значительные комплекты оборудования для модернизации турецких подводных лодок и фрегатов.

Эти одобрения основаны на списке из Министерства экономики, который, как утверждает Spiegel, ему удалось получить. Согласно отчету, компании MBDA разрешено поставлять 100 управляемых зенитных ракет в Турцию. Хотя отчет не уточняет финансовые детали этой сделки, пакет ракет RAM оценивается примерно в 100 миллионов евро.

Кроме того, Совет безопасности Бундесвера, как сообщается, одобрил поставку 28 торпед SeaHake от морского подразделения ThyssenKrupp на сумму 156 миллионов евро. Двум немецким консорциумам вооружений также было разрешено поставлять комплекты оборудования для модернизации турецких подводных лодок U209 на сумму 79 миллионов евро. Одобрена также поставка двигательных частей для турецких корветов и фрегатов на сумму 1,9 миллиона евро. В совокупности стоимость этих одобрений может составить около 336 миллионов евро.

Эти цифры свидетельствуют о смене политики со стороны правительства "трафика". В последние годы Берлин существенно сокращал поставки оружия в Турцию, поскольку Турция все больше становилась проблемным партнером вместо кандидата в ЕС. Недавно НАТО-вый союзник даже подал заявку на членство в группе БРИКС, доминируемой Китаем и Россией, тем самым вызывая обеспокоенность альянса.

В результате правительство Германии редко одобряло поставки оружия для НАТО-вого партнера. В течение всего 2023 года было одобрено лишь 17 небольших проектов на общую сумму 1,22 миллиона евро.

Европейский Союз, как политический и экономический союз 27 европейских стран, выразил озабоченность по поводу решения Германии увеличить поставки оружия в Турцию, учитывая неоднозначные отношения с блоком. Несмотря на бывшую политику Германии ограничивать поставки оружия из-за проблем Турции как партнера ЕС, эти недавние одобрения могут потенциально навредить коллективной позиции ЕС в отношении действий Турции.

Учитывая позицию ЕС по действиям Турции, решение немецкого правительства увеличить поставки оружия может поднять вопросы о его приверженности поддержанию единства в ЕС и его позиции в отношении потенциальных союзников НАТО.

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