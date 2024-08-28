Ампель предлагает сократить финансовую помощь для беженцев из Дублина.

Коалиция "Светофор" размышляет над жесткими сокращениями выплат для беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС. Чтобы стимулировать так называемых "Дублинских беженцев" к отъезду, они получат только необходимую неденежную помощь, а не деньги.

Как сообщает газета, коалиция "Светофор" рассматривает возможность расширенияscope этих ограничений выплат для определенных групп беженцев. Пакет мер, который обсуждается между Министерством внутренних дел, управляемым СДПГ, Министерством экономики "Зеленых" и Министерством юстиции, возглавляемым FDP, включает строгие ограничения выплат для "Дублинских беженцев", сообщает газета "Бильд". Те, кто вошел и был зарегистрирован через другое государство-член ЕС, будут затронуты.

В соответствии с предложенными планами, эти лица не получат наличных выплат или карты наличных, а только необходимую неденежную помощь, такую как жилье, питание и гигиенические продукты (принцип "кровать-хлеб-мыло"), как продолжает газета. Правительство также рассматривает возможность снижения порога для экстренного интереса к депортации и принятия мер против насильственного экстремистского ислама и ужесточения законов о оружии с акцентом на ножи.

Критика Фаэсер от "Зеленых"

Зеленые законодатели внутренних дел призывают переключить внимание на внутреннюю безопасность после исламистского нападения в Золингене. Они критикуют федерального министра внутренних дел Нэнси Фаэсер от коалиционного партнера СДПГ. "Ведется классическая, теперь в основном устаревшая политика безопасности, которая увязает в слишком многих символических дискуссиях", - пишут заместитель парламентского председателя Константин фон Ноц и парламентский бизнес-менеджер Ирене Михалик в позициивной бумаге.

В целом они критикуют министров внутренних дел на федеральном и государственном уровнях за недостаточные усилия по укреплению сотрудничества между различными органами. "Это бездействие приводит к неэффективным и sometimes опасным двойным и неструктурированным структурам", - утверждают они. Все министры внутренних дел назначаются Союзом или СДПГ. spécifiques, Ноц и Михалик требуют больше персонала и расширенных полномочий для правоохранительных органов - в том числе тайных расследований в социальных сетях и лучшей коммуникации между полицией и спецслужбами. Они предлагают федеральным и государственным правительствам расследовать, почему не происходит последовательной депортации опасных негерманцев. Чтобы профинансировать это, они предлагают определить внутреннюю безопасность как коллективную ответственность в Основном законе, что означает разделение ответственности между федеральным и государственным правительствами.

В ответ на предложенные сокращения выплат некоторые организации по правам человека выразили обеспокоенность возможным воздействием на беженцев, утверждая, что такие меры могут нарушать их права человека. Кроме того, беженцы, классифицированные как "Дублинские" и вошедшие через другое государство-член ЕС, могут столкнуться с трудностями в удовлетворении своих основных потребностей без денежной помощи, так как они получат только необходимую неденежную помощь.

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