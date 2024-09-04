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Ampel внедряет план отсроченного пенсионного взноса

 and  Mark Rodriguez
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Ampel внедряет план отсроченного пенсионного взноса

В целях стимулирования роста правительство согласовало стимул отсрочки пенсии. Этот стимул направлен на решение проблемы дефицита квалифицированных рабочих, поощряя людей продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Однако правительственной коалиции приходится сталкиваться с ИТ-вызовами при реализации этой инициативы.

Правительство предложило новую премию для пенсионеров, которые решат продолжать работать. В настоящее время пенсионеры могут увеличить будущие пенсионные выплаты, работая за пределами стандартного пенсионного возраста. В будущем пенсионеры также смогут получать эти выплаты в виде единовременной суммы, известной как стимул отсрочки пенсии. Эта инициатива является частью "инициативы роста", согласованной коалицией, и теперь должна быть утверждена парламентом.

Стимул освобожден от налогов и определяется размером неполученного пенсионного дохода и накопленных сбережений по медицинскому страхованию пенсионного фонда в период продолжения работы. По оценкам социальной группы VdK, человек, который к пенсионному возрасту получил право на пенсию в размере около €1,600 brutto, а затем работал в течение года со средней зарплатой, мог бы получить налоговый вычет в размере около €22,000.

Те, кто хочет воспользоваться этим стимулом, должны набраться терпения, так как новый регламент вступит в силу 1 января 2028 года, чтобы дать время пенсионному страхованию подготовиться к нему технологически и организационно. "Однако периоды работы с 1 января 2025 года уже могут учитываться для стимула отсрочки пенсии", - отмечает Хайль в сопроводительном письме к предложению кабинета. Федеральное министерство труда также изучает с пенсионным страхованием, можно ли и как предложить альтернативный способ оплаты стимула отсрочки пенсии в случаях, когда работа заканчивается до 31 декабря 2027 года.

Помимо единовременной выплаты пенсионеры все еще смогут увеличить свою ежемесячную пенсию, продолжая работать. Отсрочка выхода на пенсию на один год увеличивает пенсию на шесть процентов. Кроме того, этот рост происходит за счет продолжения взносов в пенсионный фонд. Согласно недавнему опросу Xing, более половины людей в возрасте 50 лет и старше могут представить себе продолжение работы после пенсионного возраста.

Работодатели могут напрямую платить социальные взносы

Еще одно новое предложение правительства позволяет работодателям напрямую платить взносы, которые они делают для пенсионеров, пенсионерам. Цель этого предложения - увеличить их доход и стимулировать продолжение работы. Если работодатели не платят взносы пенсионерам, они должны продолжать платить взносы в фонды страхования от безработицы и пенсионного страхования.

"Те, кто хочет добровольно делиться своими знаниями и навыками после пенсионного возраста, выиграют от новых правил. Это важный шаг для обеспечения опыта квалифицированных рабочих в нашей экономике", - заявил федеральный министр труда Хуберт Хайль от СДПГ. Его коллега по кабинету, федеральный министр экономики Роберт Хабек от "Зеленых", добавил: "Принятые меры критически важны для экономического развития Германии из-за демографических изменений, так как мы не можем позволить себе обойтись без знаний, навыков и опыта тех, кто все еще хочет работать".

Изменения в срочных контрактах и выплатах по случаю смерти

Проект закона также включает изменения в срочных контрактах и выплатах по случаю смерти для тех, кто хочет продолжать работать после пенсионного возраста. Эти изменения направлены на упрощение продолжения работы и работы при получении выплат по случаю смерти, таких как пенсия вдовца или вдовы. Согласно Федеральному министерству труда, полная занятость по минимальной заработной плате при получении выплат по случаю смерти не приведет к уменьшению пенсии. Согласно немецкому профсоюзному объединению, месячный брутто-доход за 40-часовую рабочую неделю на минимальную заработную плату составляет примерно €2,150.

Пенсионеры, которые решат работать после пенсионного возраста, теперь смогут получать дополнительную налоговую выплату, называемую стимулом отсрочки пенсии. Этот стимул является частью усилий правительства по решению проблемы дефицита квалифицированных рабочих и должен вступить в силу 1 января 2028 года.

Новые правила также позволяют работодателям напрямую платить социальные взносы пенсионерам, увеличивая их доход и стимулируя продолжение работы. Эта инициатива, наряду со стимулом отсрочки пенсии, направлена на удержание опытных квалифицированных рабочих в рабочей силе.

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