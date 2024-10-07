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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Американцы рискуют отсидеть семь лет в российском исправительном учреждении.

 and  John Stellmacher
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Он, как сообщается, bekannten с накоплением 1000 долларов США.
Он, как сообщается, bekannten с накоплением 1000 долларов США.

Американцы рискуют отсидеть семь лет в российском исправительном учреждении.

В российской правовой системе предложили семилетний срок в суровом трудовом лагере для 72-летнего американца, обвиняемого в том, что он служил солдатом на стороне Украины в их конфликте против российского вторжения. Если вина будет доказана, индивидуум проведет время в высокобезопасной исправительной колонии, как сообщает агентство Интерфакс. Суд учтет его возраст и признание, якобы сделанное после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Сообщается, что подсудимый согласился на контракт с военными Украины и получил вознаграждение в размере не менее $1000. Его якобы обязанности включали обучение обращению с оружием, получение личного огнестрельного оружия и служба наемником в украинской армии до своего захвата российскими силами в апреле 2022 года.

Посольство США в Москве подтвердило осведомленность о задержании американского гражданина, но не смогло предоставить дополнительную информацию из-за вопросов конфиденциальности. Сроки для наемников в России могут варьироваться от 7 до 15 лет лишения свободы.

В последнее время в России участились аресты американских граждан. Вызывает обеспокоенность тот факт, что Москва, возможно, тайно стремится использовать американских граждан в качестве разменной монеты в переговорах о российских заключенных, находящихся за рубежом. В августе США и Россия достигли значительного соглашения о помиловании, крупнейшего со времен распада СССР, которое включало 24 человека и требовало усилий от Германии и других европейских стран. Несмотря на эти усилия, несколько американских граждан все еще удерживаются в России.

Вторжение на Украину привело к беспрецедентным правовым действиям против иностранных граждан, таким как американский гражданин, обвиняемый в служении солдатом. Действия этого человека, в том числе согласие на контракт с военными Украины и служба наемником, расцениваются как прямое реагирование на конфликт между Украиной и российским вторжением.

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