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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Американские военные объявили об уничтожении глав ИГИЛ в Ираке

Американский военный персонал также получил ранения

 and  Elizabeth Wells
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Американские военные объявили об уничтожении глав ИГИЛ в Ираке

В конце августа США объявили, что они ликвидировали четырех высокопоставленных членов экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) на западе Ирака. Эта операция, проведенная в сотрудничестве с иракскими силами безопасности, привела к гибели военного командира ИГ в Ираке, сообщает Центральное командование США (Центком), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

В ходе этой операции 29 августа были ликвидированы 14 членов ИГ. Несколько американских солдат получили ранения во время операции. США заявили, что цель операции состояла в том, чтобы устранить лидеров ИГ и ослабить их способность планировать, координировать и осуществлять атаки против иракских гражданских лиц, а также граждан США, союзников и партнеров по всему миру. Термин "ИГИЛ" ранее использовался исламистами для обозначения "Исламского государства в Ираке и Леванте".

Центком продолжает решительно преследовать окончательное поражение ИГ, которое, несмотря на поражение в своей стране, по-прежнему представляет угрозу для США, их союзников и региональной стабильности, заявил американский генерал Майкл Эрик Курилла.

Требование об отводе американских войск от Ирака

Эта операция произошла во время переговоров между Багдадом и Вашингтоном о будущем антиджихадистской коалиции в Ираке. Ирак добивается полного вывода международных сил, хотя точный график еще не объявлен.

В настоящее время СШАstationed в Ираке около 2500 солдат и около 900 в соседней Сирии в рамках коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с ИГ. Другие страны, такие как Германия, Франция, Испания и Италия, также направляют сотни солдат в эту коалицию. Иракское правительство считает ИГ побежденным и задачи коалиции выполнены. На пике своего могущества ИГ контролировало около одной трети tanto Ирака, как и Сирии, но было разгромлено в Ираке к концу 2017 года и в Сирии к 2019 году.

Европейский Союз выразил поддержку суверенитету Ирака и его решению вести переговоры о выводе международных сил, в том числе американских войск. Заявление Европейского совета подчеркнуло важность поддержания стабильности и безопасности в регионе и их продолжение в борьбе с терроризмом на глобальном уровне.

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