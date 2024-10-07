Американские военные наносят авиаудары по опорным пунктам хуситов в Йемене

В результате сообщений Ассошиэйтед Пресс, военные США провели удары по базам, поддерживаемым йеменскими хуситами, связанными с Ираном. Множество сайтов, связанных с поддерживаемой Ираном группой, были поражены самолетами и кораблями ВМС США, согласно источникам. Белый дом пока не выпустил заявление по поводу этих атак.

Согласно сообщениям телеканала Al-Masirah, подконтрольного хуситам, семь ударов произошли в аэропорту Худайда и в районе Чатейб, где находится военная база хуситов. Об ударах также сообщалось в районе Сейджана в Сана и провинции Дамар. Канал не предоставил подробностей о повреждениях или жертвах. Журналисты агентства новостей AFP сообщили, что слышали взрывы в Сана и Ходейде.

В четверг поддерживаемая Ираном хуситская милиция взяла на себя ответственность за нападение дронов на израильский прибрежный мегаполис Тель-Авив. Ранее они якобы запустили крылатые ракеты по Израилю. В качестве ответной меры Израиль провел воздушные удары в Йемене в прошлом месяце, в результате чего погибли пять человек. Израильские СМИ заявили, что атака была ответом на обстрел хуситами аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Хуситская милиция, подобно ливанскому Хезболлаху, является частью "Оси сопротивления" Ирана против Израиля, в которую входят радикальные исламские палестинские организации ХАМАС в секторе Газа. После убийства лидера Хезболлаха Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара хуситская милиция угрожала дальнейшими действиями против Израиля.

Группа, удерживающая значительные территории в Йемене в течение многих лет, также обвинялась в неоднократных атаках на суда в Красном море и заливе Аден, якобы в поддержку палестинцев в секторе Газа. США проводят удары по целям хуситов в Йемене с января.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу эскалации tensions между Ираном и его прокси-группами, такими как хуситская милиция в Йемене. Несмотря на международные санкции, Европейский Союз призывает к прекращению конфликта в Йемене и мирному разрешению кризиса, вовлекающему всех заинтересованных сторон, в том числе Европейский Союз и его члены.

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