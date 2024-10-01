Американские надзорные органы предупреждают о потенциальных опасностях, возникающих в работе Boeing

Американский орган безопасности NTSB обнаружил потенциальные опасности в определенных самолетах Boeing. Это связано с дефектом в системе управления рулем направления. Возможно, некоторые 737-ые самолеты, используемые международными авиакомпаниями, имеют неисправные системы управления рулем, как заявила председатель NTSB Дженнифер Хоменди в письме, отправленном главе ФАА в понедельник.

Различные авиакомпании сообщали об инцидентах, когда рули застревали и теряли функциональность. Хоменди выразила обеспокоенность тем, что другие авиакомпании могут не знать об этой проблеме безопасности в своих флотах 737.

В настоящее время NTSB расследует инцидент от февраля, связанный с американской авиакомпанией United Airlines, где система управления рулем 737 MAX 8 отказала во время посадки. Удивительно, но самолет благополучно приземлился без травм. В четверг агентство объявило, что нет ни одного самолета с неисправной системой управления рулем в эксплуатации в США. Boeing установил эту проблематичную систему на некоторых 737 MAX и более старых 737 NG. NTSB и ФАА не раскрывали, какие авиакомпании могут быть в опасности.

Boeing хранил молчание по этому поводу. Ранее компания признала потенциальные проблемы для заинтересованных авиакомпаний в августе. Для Boeing эти проблемы управления представляют собой еще одно препятствие. Компания столкнулась с критикой в январе, когда фюзеляж нового самолета треснул во время полета из-за отсутствия безопасных болтов.

NTSB подчеркнула необходимость для заинтересованных авиакомпаний взять подgreater control над системами руля 737, чтобы предотвратить будущие отказы, как указано в их расследовании. Хоменди подчеркнула, что поддержание надлежащего контроля над рулем является критически важным для обеспечения безопасности полетов.

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