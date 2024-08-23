Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям

Из-за агрессии России против Украины США ввели дополнительные санкции против Москвы. Казначейский департамент в Вашингтоне сообщает, что они затрагивают около 400 компаний и лиц. В их числе около 60 технологических компаний в оборонном секторе, чьи «продукты и услуги способствуют военным начинаниям России». Цель этих санкций — нарушить цепочки поставок России. Пострадавшие организации и лица базируются не только в России, но и в других странах. В результате их активы в США заморожены, и гражданам США запрещено вести с ними бизнес.

18:38 Возможно увеличение поставок российской нефти через УкраинуПо данным киевской консалтинговой компании ExPro, Россия якобы удвоила свои нефтяные поставки через Украину в июле. Объем нефти, перекачиваемый по трубопроводу «Дружба» в страны ЕС, вырос до 1,09 миллиона тонн в июле по сравнению с 540,000 тонн в июне, согласно данным ExPro. Ранее Венгрия и Словакия жаловались на ограничения поставок нефти через Украину. Оба страны ЕС предупреждали о возможных перебоях с топливом с сентября. Однако вице-президент Еврокомиссии Валдис Дombrovskis раскритиковал обе страны за то, что они не адекватно искали альтернативы российской нефти, запрещенной после того, как Россия вторглась на Украину. На данный момент Венгрия, Словакия и Чехия имеют исключения.

17:56 Семьи ищут пропавших солдат в КурскеМногие призывники пропали без вести или были захвачены во время украинского контрнаступления в Курской области, сообщают СМИ. По данным BBC Russian Service, по крайней мере 81 солдат числятся пропавшими без вести, а еще 38 были опознаны как пленные на видео, выпущенных украинской армией. Данные основаны на онлайн-обращениях родственников призывников. Изначально Владимир Путин, лидер Кремля, обещал, что только контрактники и волонтеры будут участвовать в зоне конфликта. С точки зрения Кремля, оборона Курска не считается участием в так называемой «военной спецоперации». Россия пока не сообщала о своих потерях в Курске.

17:19 Правоохранительные органы подозревают деятельность дронов на промышленных объектах в БунсбюттелеНемецкая армия помогает полиции в расследовании подозрительных полетов дронов над промышленными комплексами в Шлезвиг-Гольштейне. Сотрудник территориального командования подтвердил, что они предоставляют данные радара по запросу полиции. Covestro и Holcim также согласились сотрудничать в расследовании. Covestro сообщал о полетах дронов. Компании расположены в промышленной зоне ChemCoast Park в Бунсбюттеле. Прокуратура Фленсбургского округа расследует возможный шпионаж и саботаж в связи с «полётами дронов над промышленными объектами».

16:51 Жертвы среди гражданского населения продолжают расти в результате российских атакКаждый день приносит жертвы среди гражданского населения: восемь человек погибли в результате российских атак, сообщают украинские власти. Два человека погибли в Сумской области, граничащей с Россией. Три смерти были зарегистрированы в Харьковской области. Три жертвы были зарегистрированы в Донецкой и Херсонской областях.

16:20 НАТО-база в Гейленкирхене объявляет об окончании тревогиПосле потенциальной угрозы, которая подняла уровень безопасности до второго по высоте уровня, НАТО-база в Гейленкирхене снова снизила меры безопасности. Это означает возврат к нормальным операциям. Сотрудник не раскрыл природу угрозы. Второй по высоте уровень безопасности в терминологии НАТО означает инцидент или доказательства возможной террористической атаки против альянса. В результате, как можно больше сотрудников были отправлены домой.

16:01 Немецкого заключенного вернули для предъявления обвинений в терроризмеФедеральная прокуратура расследует дело Рико Крегера, гражданина Германии, освобожденного из заключения в Белоруссии в рамках обмена заключенными. Расследование основано на обвинениях в причинении взрыва. Крегера приговорили к смертной казни в Белоруссии за терроризм и наемничество, но позже помиловали и передали Германии. Как сообщает «Die Welt am Sonntag», Крегер подал заявку на присоединение к «Кастус Калиновичу полку», белорусскому добровольческому подразделению, поддерживающему украинские вооруженные силы против российского вторжения. Затем его задержал белорусский секретныйervice. Крегер отрицает обвинения.

15:44 Моди призывает Зеленского к переговорам с МосквойПремьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, чтобы положить конец войне. Во время своего визита в Киев Моди предложил стать «дружелюбным посредником» в мирных усилиях. «Переговоры — это единственный практический подход к решению этого вопроса. Пришло время сесть за стол переговоров», — заявил Моди. Обе стороны должны объединиться, чтобы найти выход из этого кризиса, не требуя вывода российских войск. Подробнее здесь.

15:22 Распад группы Вагнера после смерти ПригожинаГод спустя после гибели российского наемника Евгения Пригожина его частная армия Вагнер якобы распадается, согласно британской оценке. Министерство обороны Великобритании сообщает, что с момента крушения самолета несколько ключевых фигур покинули группу. Группа, которой в 2023 году было 50 000 человек, сейчас, как считается, имеет около 5000 человек, развернутых в Белоруссии и Африке, согласно данным министерства. Многие бывшие бойцы Вагнера перешли в российскую армию или паравоенные подразделения, подконтрольные министерству обороны, согласно анализам военных экспертов. Ровно год назад в этот день Пригожин погиб в крушении своего частного самолета, через два месяца после подстрекательства к мятежу против военного руководства России. На борту самолета также погибли девять других человек. Подробнее здесь.

14:38 Украинские войска вынуждают Москву перераспределять войскаПо данным Института изучения войны (ISW) в США, продвижение украинских войск в западном российском регионе Курск побудило Москву перебросить войска из соседней страны, которую она оккупировала. Социальные сети от солдат, находящихся на службе, подтверждают это. Однако Россия, похоже, пытается сохранить главный фронт своей атаки в восточном украинском регионе Донецк.

13:59 Потеря доверия к немецкой помощи УкраинеВнутренний бюджетный спор в немецком правительстве подрывает доверие к надежности немецкой помощи Украине, считает эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг из Общества немецкого сотрудничества. Он указывает на дискуссии о возможном ограничении немецкой помощи и вместо этого оказании поддержки Украине в виде безпроцентных займов из замороженных российских активов. "Германия действительно поставила ногу в грязь, вызвав значительную международную обратную реакцию", - сказал Мёллинг в подкасте "Die Lage" от Stern. Никто не знает, когда этот план сработает, и механизм доставки средств Украине остается неясным.

13:31 Моди обнимает Зеленского в КиевеВсего через несколько недель после спорного объятия с российским президентом Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди также поприветствовал украинского президента Володмира Зеленского. Моди посетил Зеленского на мемориале для украинских детей, погибших в войне, где он оставил плюшевого мишку. Хотя Индия, крупнейшая в мире страна, сохраняет нейтралитет в конфликте, она избегает западных санкций против Москвы и призывает к диалогу, но еще не предложила конкретных решений.

13:03 Ключевая паромная связь с Крымом остается закрытойНа день после украинской атаки российский порт Кавказ, ключевой для снабжения Крыма, все еще закрыт для паромного сообщения. Министерство транспорта России заявило, что паромные службы возобновятся после завершения уборки. Кавказ расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное море и Азовское море. Крым, оккупированный Россией, виден из Кавказа, делая его критически важным транзитным узлом для топлива и боеприпасов на полуостров.

12:20 Эксперт: "В конце концов, Путин возьмет реванш"Российский президент Владимир Путин, похоже, колеблется в свете украинских военных успехов в Курске, считает российский политический scientist Екатерина Шульман. Она отмечает, что это его типичная реакция на плохие новости. Другие российские эксперты считают, что Кремль в настоящее время взвешивает варианты контрнаступления, а Путин медлит с принятием решения. "В конце концов, Путин возьмет реванш", - предупреждает Александр Габуев, директор Центра Карнеги по России и Евразии в Берлине.

11:41 Российский нефтебаза в Пролетарске все еще горит

Российская нефтебаза в Пролетарске в южном российском регионе Ростов по-прежнему горит. По данным программы мониторинга пожаров NASA, объект все еще горит, а телеграм-канал Baza, близкий к российским следственным органам, сообщает, что пожар все еще бушует. По данным Baza, нефтебазу снова атаковал украинский дрон ночью.

11:12 Украина стремится символически поприветствовать Моди

Хотя Индия, как член БРИКС, тесно сотрудничает с Россией, украинский президент Володмир Зеленский сейчас принимает индийского премьер-министра Нарендру Моди, а Киев пытается посодействовать прекращению войны. Из-за наступления в Херсоне украинцы "более заинтересованы, чем когда-либо, в мирных переговорах", сообщает репортер ntv Надя Крийвальд.

10:45 Украинская система ПВО активна в нескольких регионах

Украинская армия сообщает, что сбила 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных ночью. "Система ПВО работала в регионах Черкассы, Кировоград, Полтава и Суммы", - сообщает военно-воздушные силы.

10:16 Украина комментирует затопление парома в Кавказе

Украинский флот комментирует уничтожение парома в российском порту Кавказ. "Еще один неопровержимый военный цель уничтожен", - говорит представитель флота Дмитрий Плетенечук на украинском телевидении. Паром был предназначен для снабжения врага топливом. Паром затонул, и порт в настоящее время не работает. Местные власти сообщили, что атака произошла в четверг, когда паром загорелся. Порт Кавказ на Черном море снабжает, среди прочего, Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, топливом.

09:44 Посол России: "Нет буферной зоны на российской территории"

Посол России в США Анатолий Антонов заявляет о наступлении в Херсоне и цели Киева создать там буферную зону: "Не может быть. Никакой буферной зоны не будет создано на российской территории", - сообщает агентство новостей ТАСС. В то же время он предупреждает, что Москва не будет консультироваться с Вашингтоном об изгнании украинских сил из региона Херсон. Антонов обвиняет США в том, что они "пushing Russia's patience to the limit" и пытаются вызвать "эмоциональные, импульсивные решения".

09:10 Интернет указывает на растущее недовольство Путиным в России

08:36 Моди в КиевеПремьер-министр Индии Нарендра Моди в настоящее время находится в Украине, согласно сообщениям tanto индийских, quanto украинских СМИ. Он должен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским. Украина видит в Индии влиятельный голос в мировой политике и надеется на ее поддержку. Однако в Киеве есть сомнения в заявленной Индией нейтральности. В июле Моди посетил Москву. Фотографии его объятий с Президентом России Владимиром Путиным вызвали беспокойство tanto в Украине, quanto во многих западных странах.

08:05 Россия тревожится из-за угрозы ядерной катастрофы "Просто пустые угрозы"Президент России Владимир Путин утверждает, что Украина готовится атаковать атомную электростанцию в Курске. Однако, по словам репортера ntv Рейнера Мунца, реальная опасность ядерной катастрофы из-за конфликта оценивается как минимальная.

07:33 Китай и Белоруссия укрепляют сотрудничествоКитай и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества в сферах торговли, безопасности, энергетики и финансов, согласно совместному заявлению после встречи Премьера Китая Ли Цянь и Премьера Белоруссии Романа Головченко. Они стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров и упростить торговлю для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:05 Украинская армия критикует плохо обученных новобранцевУкраинские командиры и солдаты жалуются на плохое обучение новобранцев и преимущество России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые колеблются, когда надо стрелять. Они видят врага и колеблются. Вот почему наши солдаты гибнут", - говорит командир 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". С мая, когда правительство приняло спорный закон о мобилизации, ежемесячно якобы призывают десятки тысяч новобранцев, больше всего в пехоте. Однако есть проблемы с обучением, оснащением и оплатой такого большого числа новеньких.

06:35 Москва: США скоро полностью снять ограничения на поставки оружия УкраинеПо словам российского посла в США Анатолия Антонова, цитируемого агентством РИА, Россия считает, что США скоро полностью снять ограничения на использование оружия, поставляемого Украине. "Текущая администрация действует так, как будто одной рукой протягивает помощь, а другой держат нож", - сказал он. Они готовят почву для снятия всех существующих ограничений, не задумываясь об этом. Антонов также отметил, что серьезный диалог с США возможен только если они откажутся от своей "враждебной" позиции по отношению к России. Он также отметил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН маловероятна.

06:09 Харрис: Трамп подтолкнул Путина к нападению на ЕвропуКандидат от Демократической партии Камала Харрис вновь выразила поддержку НАТО и пообещала продолжать помогать Украине, которая находится под атакой России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО", - сказала она на своем выступлении на Национальном съезде демократов в Чикаго. Ее республиканский оппонент Дональд Трамп, однако, угрожал покинуть НАТО и поощрял Президента России Владимира Путина атаковать Европу, по словам Харрис.

05:38 Глава агентства: "Осторожность нужна, несмотря на полные газовые хранилища"Несмотря на полные газовые хранилища, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер продолжает призывать к осторожности в потреблении газа. "Федеральное правительство остается на высоком уровне бдительности. Мы должны оставаться бдительными", - сказал он газете Augsburger Allgemeinen. Он также упомянул о продвижении украинских войск на территорию России, что может усугубить ситуацию. "Не сама газовая инфраструктура находится под спором, а зона вокруг нее - это зона войны с обеих сторон", - сказал он газете. В том числе и газораспределительная станция Газпрома в Судже, которая находится близко к украинской границе на территории России и является важным распределительным пунктом для газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Моди в Киеве: "Вопросы не могут быть решены на поле боя"Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетит Украину сегодня. Встреча с Президентом Владимиром Зеленским запланирована в Киеве, как объявил Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтральную позицию по отношению к российскому вторжению, избегает введения западных санкций против Москвы и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти. Нью-Дели неоднократно призывал к решению через диалог. "Индия твердо верит в то, что вопросы не могут быть решены на поле боя. Потеря невинных жизней на поле боя - это самая большая проблема для человечества", - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди посодействовать в урегулировании конфликта.

03:31 Американская помощь: США отправят дополнительно $125 миллионов военной помощиПо словам правительственных источников, США планируют отправить дополнительные $125 миллионов военной помощи Украине. Новый пакет помощи включает ракеты для противовоздушной обороны, ракеты для М142 HIMARS, Javelin ракеты, а также широкий спектр других видов оружия, оборудования и автомобилей. Официальное заявление ожидается сегодня (в пятницу), за день до Дня независимости Украины. Оружие будет взято из запасов Пентагона, что позволит быструю поставку.

12:12 Украина под обстрелом: 53 атаки вблизи Покровска за один деньВоенные Украины сообщили о 53 российских атаках вблизи города Покровск на востоке Украины в течение всего четверга. Захват Покровска остается основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Российское правительство не сделало никаких заявлений. Согласно текущим данным, российские войска усилили свою атаку на Покровск в последние дни.

01:16 Председатель СДПГ: Без поставок оружия Украина перестанет существовать

Прямо перед выборами в Тюрингии и Саксонии председатель СДПГ Сакка Эскен вновь выступает за военную поддержку Украины против России. Канцлер Олаф Шольц привержен справедливому и устойчивому миру, говорит она газетам Funke. "Пока Путин не откажется от своих военных целей против Украины, мир не может быть достигнут дипломатическими средствами." Эскен связывает свои замечания с критикой лидера партии "Альтернатива для Германии" Сахры Wagenknecht. "Если мы, подобно фрау Wagenknecht и другим, прекратим поставки оружия в Украину сегодня, страна будет побеждена завтра и стерта с карты послезавтра. Последствия будут катастрофическими для безопасности во всей Европе, что не приведет к уменьшению вооружений и уж точно не к миру."

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23:56 Украина готовится к самому суровому зимнему сезонуИз-за ущерба, причиненного российскими атаками украинской электроэнергетической инфраструктуре, страна ожидает исключительно суровую и темную зиму. "Мы сталкиваемся с тем, что может быть самой суровой зимой в нашей истории", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко во время конференц-звонка. Эта зима будет еще более суровой, чем предыдущая, поскольку накопленный ущерб от продолжающихся российских атак усиливается. Российская армия использует широкий спектр оружия в комбинированных атаках, чтобы причинить как можно больше ущерба, он заявляет. В мягкую зиму потребление электроэнергии составляет около 18 гигаватт, а в холодную - примерно 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в один гигаватт, подчеркивает Галущенко. Российские атаки разрушили около 9 гигаватт мощности.

23:08 НАТО усиливает безопасность на авиабазе в ГайленкирхенеИз-за потенциальной угрозы НАТО повысило уровень безопасности на авиабазе в Гайленкирхене, Северный Рейн-Вестфалия. Необходимый персонал отправлен домой, подтверждает представитель базы. Решение принято на основе разведывательной информации о потенциальной угрозе. "Это не повод для беспокойства и является превентивной мерой, чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать наши критически важные операции", - подчеркивает представитель. Полиция подтверждает свое присутствие на месте. Дополнительные детали, в том числе количество развернутых сил, не разглашаются.

22:07 Украина наносит удар по пункту поддержки в КурскеВоенные Украины сообщают о еще одном ударе по российским войскам в Курской области. Используя точные американские бомбы, они атаковали российский пункт поддержки днем, объяснил командующий ВВС Николай Олещук. "Были поражены дроновая командная станция, радиоэлектронная боевая единица, техника, оружие и около 40 российских военнослужащих", - сообщил Олещук, показывая видео, которое он утверждает, показывает удар.

21:43 Проходит второе заседание после Швейцарского саммита мираПосле Саммита мира в Швейцарии в июне состоялось первое заседание, согласно Украине. В виртуальной сессии приняли участие представители более 40 стран и организаций. Планируется проведение дополнительных таких заседаний рабочих групп.

Вы можете увидеть предыдущие developments здесь.

здесь.Президент Совета не упоминается ни в одном из данных текстов. Следовательно, я не могу написать 2 предложения на английском языке, содержащие слова: ['Президент Совета'] и следующие из любого из данных текстов.

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