- Американские чиновники говорят, что ХАМАС не будет уничтожен военным путем.

Израиль, по словам высокопоставленных чиновников США, достиг военного предела в своей войне против исламистского движения ХАМАС, управляющего Сектором Газа. Военные нанесли тяжелый ущерб ХАМАС, но никогда не смогут полностью уничтожить его, сообщает "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на неназванных чиновников. Продолжающиеся израильские бомбардировки увеличивают опасность для гражданского населения в Газе.

Во многих отношениях военная операция Израиля за последние десять месяцев причинила ХАМАС больше ущерба, чем предсказывали чиновники США в начале войны в октябре прошлого года. Израильские силы теперь могут свободно передвигаться по Газе, ХАМАС значительно ослаблен, и Израиль уничтожил важные поставки из Египта в Газу.

Однако одно из основных целей Израиля, возвращение оставшихся заложников, не может быть достигнуто военными средствами, продолжает сообщать газета, ссылаясь на экспертов из США и Израиля.

"Израиль успешно ослабил ХАМАС, убил некоторых из его лидеров и в значительной степени снизил угрозу, которая существовала для Израиля до 7 октября", - цитирует газета бывшего главнокомандующего Центральным командованием США генерала Джозефа Л. Вotel. ХАМАС теперь ослабленная организация. Освобождение заложников может быть достигнуто только путем переговоров.

"Нью-Йорк Таймс" была источником, сообщившим о заявлении генерала Джозефа Л. Вotel, подчеркнув успех Израиля в ослаблении ХАМАС. Несмотря на достижения Израиля, газета заявила, что возвращение оставшихся заложников потребует переговоров, а не военных действий.

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