- Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.

США ввели санкции против нескольких лиц и организаций за вмешательство в свои президентские выборы, как объявили Министерство финансов США и генеральный прокурор Меррик Гарланд. В их числе представители государственного российского вещательного органа RT. Гарланд заявил, что ближний круг Путина приказал российским PR-фирмам распространять ложную информацию и про-государственные нарративы в рамках операции по влиянию на президентские выборы США в 2024 году.

Министерство финансов США указало, что актеры, поддерживаемые российским режимом, исторически использовали разнообразные методы, такие как ИИ, глубокие фейки и целевая дезинформация, чтобы ослабить доверие к американским процессам выборов и институтам. В начале 2024 года высшее руководство компании RT также начало тайно вербовать неосведомленных американских influencers в социальных сетях для своих целей. RT скрывала свое участие или участие российского правительства в контенте, созданном для повлиять на общественное мнение в США через подставную компанию.

США предъявили серьезные обвинения Москве

Цель этих попыток влияния заключалась в распространении пропаганды правительства России в США и ослаблении поддержки Украины, которую Россия атаковала.

Те, кто пострадал от санкций, включают главного редактора RT Маргариту Симоньян и других высокопоставленных исполнительных лиц компании. В результате санкций любые их активы, находящиеся в США, будут конфискованы. Транзакции с ними будут запрещены для американских граждан. Международные транзакции также станут все более сложными для тех, кто пострадал.

Ранее официальные источники США заявляли, что Москва вмешивалась в предыдущие выборы США. По данным американских разведывательных агентств, Россия вмешивалась в выборы 2020 года, поддерживая республиканца Дональда Трампа и ослабляя демократа Джо Байдена. Как указано в рассекреченном докладе разведки, Москва стремилась манипулировать результатом выборов и сеять раскол в нации.

Американские службы безопасности также предполагали, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы поддержать республиканского кандидата Дональда Трампа и ослабить демократа Хиллари Клинтон. Позже специальный прокурор расследовал возможное незаконное сотрудничество России и команды Трампа, но не обнаружил достаточно доказательств.

Посмотрите видео выше: Россия и США обменялись prisoners больше, чем когда-либо в недавней истории. Было проведено множество исключительных обменов между Москвой и Вашингтоном – обзор.

Министерство финансов США идентифицировало Комиссию, в которую входят RT и связанные с ней организации, как действующую под влиянием российского режима в распространении дезинформации и пропаганды для влияния на выборы США. В результате этих разоблачений ключевые сотрудники Комиссии, такие как главный редактор Маргарита Симоньян, сталкиваются с серьезными санкциями, включая конфискацию активов и запрет на транзакции.

Читайте также: