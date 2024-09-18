Альтернатива для Германии (AfD) столкнулась с судебными поражениями в отношении своих руководящих ролей в комитетах Бундестага.

В споре о креслах председателей комитетов в бундестаге Германии группа AfD потерпела неудачу в Федеральном конституционном суде. Два судебных иска от AfD были отклонены, как объявил суд в Карлсруэ.

В результате, у AfD нет законного права занимать кресла председателей в комитетах бундестага. Вывод АфД депутата Стефана Бранднера с поста председателя комитета по правовым вопросам также не нарушал конституцию, согласно единогласному решению Второй сенат Германии высшего суда.

Бранднера сняли с поста после того, как он поделился спорным твитом после нападения на синагогу в Халле в октябре 2019 года. Твит критиковал политиков за сбор с свечами в синагогах, что восприняли как не поддержку. После извинений Бранднер отказался уйти. С тех пор ни один из кандидатов от AfD не был избран председателями комитетов бундестага.

Иски группы AfD против отсутствия кресел председателей в комитетах бундестага Германии были отклонены Федеральным конституционным судом Германии. Несмотря на снятие с поста председателя комитета по правовым вопросам депутата AfD Стефана Бранднера, Второй сенат Германии высшего суда сочёл это конституционным.

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