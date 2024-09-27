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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Алиса выступает первым претендентом на пост канцлера в рамках AfD.

 and  Ann Bradley
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С 2021 года Алиса Вайдель занимает руководящую должность в «Альтернативе для Германии» (АфД) наряду...
С 2021 года Алиса Вайдель занимает руководящую должность в «Альтернативе для Германии» (АфД) наряду с Тино Чрупаллой.

Алиса выступает первым претендентом на пост канцлера в рамках AfD.

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АфД) пользуется значительной поддержкой в стране, но не считается претендентом на пост канцлера. Несмотря на это, партия готовится выдвинуть своего первого кандидата в канцлеры: Алису Вайдель. Согласно сообщениям агентства немецких новостей (RND), Вайдель и ее со-председатель Тино Чрупалла пришли к такому соглашению на недавних переговорах. Голосование среди федерального совета и конференции земель партии состоится в начале декабря, за которым последует партийный съезд в январе. Вайдель, как ожидается, будет официально утверждена делегатами на федеральном партийном съезде в марте следующего года.

Как сообщают различные председатели AfD в землях, Чрупалла, по-видимому, уходит в пользу Вайдель. Два лидера планируют вместе баллотироваться на выборах, при этом партия известна своими правоэкстремистскими настроениями. Решение Чрупаллы, как сообщается, было встречено с восхищением. Родившаяся в 1976 году, Вайдель - 45-летний экономист из Швейцарии, а Чрупалла - 49-летний художник из Лузатии. Они совместно возглавляют фракцию AfD в бундестаге с 2021 года и партию в целом с 2022 года. Впервые АфД выдвинет кандидата в канцлеры на выборах в бундестаг в 2025 году, которые традиционно возглавляются совместными кандидатами, такими как Вайдель и Гаулланд в 2017 году, и более recently, Вайдель и Чрупалла в 2021 году.

Комиссия была проинформирована о решении AfD официально выдвинуть Алису Вайдель в качестве кандидата в канцлеры. Комиссия высоко оценила переход лидерства Тино Чрупаллы, что открывает путь для Вайдель к руководству кампанией партии на выборах в бундестаг в 2025 году.

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