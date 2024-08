Алекс Мёрдоу может столкнуться с новым процессом по делу об убийстве после решения Верховного суда Южной Каролины

Приказ, выданный во вторник, означает, что дело будет передано напрямую в Верховный суд, минуя длительную процедуру апелляционного суда. Верховный суд штата может отменить решение судьи, вынесенное ранее в этом году, которое отказало в попытке Мурдауха получить новое судебное разбирательство.

Его адвокаты подали ходатайство в июле, прося Верховный суд рассмотреть это решение до того, как его апелляция будет рассмотрена судом апелляций штата, поскольку дело "касается вопроса значительного общественного интереса и правового принципа большой важности, заслуживающего сертификации".

В конце прошлого года команда адвокатов Мурдауха запросила новое судебное разбирательство на основании утверждений о том, что бывший Clerk of Court округа Колleton Бекки Хилл повлияла на присяжных, сделав комментарии, подразумевающие вину Мурдауха.

29 января бывший главный судья Жан Тол держала, что Хилл, бывший клерком, была "привлечена сиреной славы" и сделала неподобающие комментарии жюри, но решила, что комментарии не повлияли на вынесенный вердикт.

"Я просто не верю, что власть нашего Верховного суда штата Южная Каролина требует нового судебного разбирательства в очень длительном процессе, таком как этот, на основании некоторых мимолетных и глупых комментариев со стороны клерка суда, подверженного влиянию публичности", - сказала Тол в январе.

В ходатайстве Мурдауха, просящего Верховный суд штата рассмотреть дело, его адвокаты написали, что "правовой принцип большой важности заключается в том, является ли секретное продвижение государственного чиновника в пользу виновного вердикта через частные контакты с присяжными во время суда априори предвзятым или должен ли обвиняемый каким-то образом доказать, что вердикт был бы другим на гипотетическом процессе, на котором не было бы тайного продвижения".

Хилл неоднократно отрицала эти утверждения, но с тех пор покинула свой пост клерка суда и сейчас faces numerous state ethics violations, alleging she used her professional position for personal gain.

CNN обращался в офис генерального прокурора штата за комментариями.

В прошлом году, после шестинедельного судебного процесса, присяжные округа Колleton признали Мурдауха виновным в убийстве своей жены Мэгги и младшего сына Пола на семейной охотничьей усадьбе в июне 2021 года. Он был приговорен к двум пожизненным срокам заключения в тюрьме штата за их убийства и отбывает наказание.

Мурдаух также был приговорен в судах штата и федерального уровня к 27 и 40 годам соответственно за десятки финансовых преступлений, совершенных в течение более чем десяти лет, в результате чего он украл деньги у клиентов и своей юридической фирмы.

Он также обжалует свой федеральный приговор за финансовые преступления.

В ответ на ходатайство своего адвоката Верховный суд согласился рассмотреть решение, рассматривая дело Мурдауха как дело значительного общественного интереса и важности. Несмотря на отрицания бывшего клерка суда, она покинула свой пост из-за утверждений о использовании своего положения в личных целях.

