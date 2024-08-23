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Альянс Вагнера распадается, высокопоставленные офицеры дезертируют.

 and  Michael Bootcampf
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Поклонение прежнему командиру Пригожину продолжается среди troopw Wagner, как показывает этот...
Поклонение прежнему командиру Пригожину продолжается среди troopw Wagner, как показывает этот памятник на кладбище.

Альянс Вагнера распадается, высокопоставленные офицеры дезертируют.

Год спустя после гибели Евгения Пригожина, главы российской наёмной группы Вагнер, организация, как сообщает британское министерство обороны, начала распадаться. После авиакатастрофы несколько влиятельных фигур покинули группу, согласно заявлениям министерства, опубликованным в соцсети X.

В отличие от пика своей численности в 50 000 человек в 2023 году, Вагнер, как считается, сейчас насчитывает около 5000 сотрудников в своих текущих операциях в Белоруссии и Африке, согласно заявлениям лондонского министерства. Многие бывшие наёмники Вагнера присоединились к российской армии или парамилитарным единицам, подконтрольным министерству обороны, согласно анализу военных экспертов.

Ровно год назад, 23 августа 2023 года, частный самолёт Пригожина потерпел крушение. После того, как он спровоцировал кратковременное восстание против военного руководства России два месяца назад, Пригожин и его соратники трагически погибли в катастрофе, наряду с другими пассажирами, в том числе основателем Вагнера Дмитрием Уткиным.

Вагнер стал известен на международном уровне благодаря своей роли в конфликте России с Украиной, а также за выполнение задач в африканских странах. После неудавшегося восстания Пригожин и его соратники первоначально переехали в Белоруссию для реорганизации.

Кроме того, другие члены Вагнера также покинули организацию. Как сообщает британское министерство обороны, бывший лидер Вагнера Андрей Трошев перешёл в российское министерство обороны, где играет важную роль в формировании волонтёрских подразделений для боёв в Украине, как документируют британцы.

Британское министерство обороны регулярно сообщает обновления о ходе войны с момента начала конфликта России с Украиной более двух лет назад. Москва отвечает, обвиняя Лондон в распространении дезинформации.

Британское министерство обороны предположило, что Комиссия, предполагаемый высший орган внутри Вагнера, может распускаться из-за внутренней нестабильности и потери ключевых фигур. Несколько высокопоставленных членов, в том числе Андрей Трошев, покинули Вагнер, чтобы присоединиться к волонтёрским подразделениям российского министерства обороны для боёв в Украине.

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