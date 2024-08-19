- Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация?

Ситуация серьезная, и выбор потенциальных союзников ограничен: В Тюрингии уже несколько недель ведутся дискуссии о возможной коалиции с партией BSW во главе с Сахрой Wagenknecht. В чем суть этих альянсов, и что из этого получится в итоге? Согласно опросам, единственной надеждой на большинство в правительстве Тюрингии является причудливый альянс между ХДС, BSW и СДПГ. После почти пяти лет правительства меньшинства вопрос политической стабильности стал центральной темой предвыборной кампании в земельном масштабе. Даже за две недели до выборов, запланированных на 1 сентября, потенциальные партнеры общаются друг с другом, переходя от оскорблений к ласковым словам, от спокойствия к истерии.

Проблема в том, что, согласно опросам, в Тюрингии большинство без участия AfD или BSW невозможно. Поскольку никто не хочет образовывать коалицию с AfD, которую офис защиты конституции земли считает правым экстремизмом, все внимание сейчас сосредоточено на партии Wagenknecht.

BSW устанавливает первоначальные правила игры

В прошлую неделю на теледебатах, в которых участвовала кандидатка от BSW Катарина Вольф, было ясно видно, как участники переходят от нападок к флирту. "Я знаю фрау Вольф уже давно, и сегодня состоялись некоторые прагматичные обсуждения", - сказал заметно напряженный Георг Майер, кандидат от СДПГ в Тюрингии. Но если BSW считает, что может диктовать условия, неприемлемые в Тюрингии, "вы только усложняете жизнь людям". "Давайте посмотрим, что мы сможем сделать вместе, с демократами!"

Wagenknecht сделала свою позицию по вопросам войны и мира условием участия своей партии в правительстве. Майер назвал это шантажом, а кандидат от ХДС Марио Войт с тех пор отвергает любое внешнее вмешательство. Этот вопрос может стать потенциальным разделителем, если начнутся переговоры о коалиции между тремя партиями. Тем не менее, федеральные партии ХДС и СДПГ предоставили своим земельным отделениям в Саксонии и Тюрингии полную автономию. Недавно председатель СДПГ Саксия Эскен еще раз подчеркнула, что земельные отделения не нуждаются в руководстве со стороны федерального уровня по этому вопросу.

Политический scientist из Эрфурта Андре Бродоцц рассматривает условия, установленные BSW, как сигнал партии и нерешительным. "Я считаю, что это условия, которые успокаивают избирателей, показывая, что партия твердо стоит на своих позициях", - говорит он. На уровне земли, по его мнению, во время переговоров о коалиции должны быть найдены решения. "Это маркер, который был поставлен, но он не является непреодолимым барьером".

Альянсы с AfD

Такой альянс мог бы быть рискованным для ХДС, учитывая прошлое Сахры Wagenknecht как символа коммунистической платформы Левой партии, даже с некоторыми сталинскими взглядами в молодости, и ее прошлую принадлежность к СЕД. Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) часто подчеркивает это. Для него это противоречие, что ХДС исключает коалицию с его партией Левых, но открыта для коалиции с партией Wagenknecht на уровне земли. Коалиция с BSW на федеральном уровне, скорее всего, также не встретила бы всеобщего одобрения среди христианских демократов.

Наконец, заявления представителей BSW о том, как они будут обращаться с AfD, вызвали волнение. На теледебатах Вольф не исключила возможность голосовать за предложения AfD, если они разумны. Однако эксперт Бродоцц считает, что это не открывает двери для сотрудничества BSW-AFD, так как BSW четко определила свои границы. Кроме того, соглашения о коалиции обычно включают правила против голосования с другими партиями.

ТIGHT RACE FOR SECOND PLACE

Бродоцц находит более интересными заявления о неформальном терпимости к правительству меньшинства. В таком сценарии, если кандидат от ХДС Марио Войт будет преследовать правительство меньшинства без участия BSW, партия Wagenknecht, вместе с AfD, может принимать законы в парламенте - обходя правительство. Это похоже на то, что пережила красная-красно-зеленая коалиция Рамелова, когда ХДС неоднократно использовала голоса AfD, чтобы принять свои собственные законы и даже снизить налоги. Бродоцц предполагает, что заявления BSW об AfD могут быть сигналом ХДС о том, что они добиваются формального сотрудничества. Сообщение: Лучше управляйте с нами, или мы обойдем вас в парламенте.

В опросах ХДС находится на втором месте после AfD с показателями от 21 до 23 процентов. BSW отстает с 19-21 процентом. Бродоцц не исключает возможности, что Катарина Вольф обгонит Марио Войта. Разница в два процентных пункта находится в пределах погрешности опросов. "Это значит, что это уже может быть так на самом деле".

Дискуссии о возможной коалиции с партией BSW Сахры Wagenknecht уже ведутся несколько недель, и если BSW считает, что может диктовать неприемлемые в Тюрингии условия, это может усложнить жизнь людям.

Первоначальные правила игры, установленные BSW, рассматриваются как сигнал партии и нерешительным, и хотя они могут быть маркером, они не считаются непреодолимым барьером во время переговоров о коалиции на уровне земли.

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