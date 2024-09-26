Алабама готова осуществить второе смертное наказание с использованием азота, недавно введенной техники казни.

Ранее, запланированное исполнение смертного приговора в отношении Алана Евгения Миллера, 59 лет, методом смертельной инъекции было приостановлено два года назад, так как власти не смогли найти вены Миллера до истечения срока действия разрешения на исполнение.

Губернатор Алабамы Кей Ивли, республиканец, назначила 30-часовое окно, начинающееся в четверг утром, для проведения исполнения Миллера.

Это вторая попытка исполнения после разрешения федерального иска, поданного Миллером, оспаривающего использование азота в его исполнении. Иск был урегулирован прошлым месяцем. Миллер утверждал, что метод азота, используемый государством, может привести к ненужным страданиям, нарушая его права по Eighth Amendment.

Подробности соглашения по урегулированию остаются конфиденциальными, но генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл подчеркнул, что метод азота, используемый Алабамой, который был применен впервые и единственный раз во время исполнения Кеннета Смита ранее в этом году, является конституционным.

"Разрешение этого дела подтверждает, что система азота Алабамы надежна и гуманна", - заявил Маршалл.

Поддержancers метода азота, который заключается в замене кислорода, вдыхаемого заключенным, на 100% азота, утверждают, что человек, скорее всего, быстро потеряет сознание во время процедуры, делая ее более гуманной по сравнению с другими методами. Однако медицинские эксперты выразили обеспокоенность тем, что они не могут определить, когда человек может потерять сознание при воздействии высоких концентраций азота.

Свидетели исполнения Смита в январе заявили, что он продолжал дрожать и извиваться на кушетке в течение нескольких минут перед смертью.

СМИ неоднократно пытались получить комментарии от представителей Миллера по поводу урегулированного иска и предстоящего исполнения.

Инцидент 1999 года

Миллер уже более двух десятилетий ждет своей собственной смерти. Он был приговорен к смертной казни в 2000 году за убийства Ли Хольбрукса, Скотта Янси и Терри Ли Джарвиса, совершенные в 1999 году.

Согласно сообщению из офиса генерального прокурора Алабамы, Миллер был разозлен слухами о себе. 5 августа 1999 года Миллер застрелил двоих из жертв в Ferguson Enterprises в Пелеме, Алабама, согласно судебным записям.

"Я устал от людей, которые распускают слухи обо мне", - якобы сказал Миллер, махая пистолетом, когда он вышел из офиса своего работодателя, согласно судебным документам.

Янси был ранен три раза, согласно судебным записям, и стал неподвижным после первого выстрела, который попал в пах и спину, парализовав его.

Хольбрукс был ранен шесть раз и пытался убежать по коридору, прежде чем Миллер смертельно ранил его в голову, в результате чего он умер в луже крови, согласно документам.

После убийства Хольбрука и Янси Миллер отправился в свою бывшую работу, Post Airgas, где работал Джарвис.

Миллер поприветствовал Джарвиса, который отрицал распространение слухов о нем, но через несколько минут был застрелен Миллером.

Миллер был арестован на шоссе, согласно судебным записям, с пистолетом Glock, заряженным (с одним патроном в патроннике и 11 патронами в магазине).

Психиатр-криминалист, свидетельствовавший на стороне защиты Миллера, определил, что он страдает психическим заболеванием и борьбой с бредом, заставляющим его верить, что жертвы распространяют слухи о нем. Тем не менее, психиатр высказал мнение, что психическое расстройство Миллера не соответствует стандартам защиты по безумию в Алабаме.

"Я считаю, что прошло слишком много времени, чтобы достичь этой точки", - сказала Тара Барнс, вдова Хольбрука, CNN во вторник.

Члены семьи Янси и Джарвиса еще не ответили на попытки CNN связаться с ними.

Объяснение гипоксии азота

В сентябре 2022 года официальные лица Алабамы пытались исполнить Миллера методом смертельной инъекции, но не смогли найти его вены в установленный срок.

Миллер был назначен на смертную казнь методом смертельной инъекции после решения Верховного суда США, отменившего решение суда низшей инстанции в длительном споре о том, будет ли он казнен методом смертельной инъекции или гипоксии азота, согласно предыдущему сообщению CNN.

Перед этой первой попыткой Миллер и его адвокаты пытались гарантировать, что он будет казнен с помощью азота, метода, который он ранее выбрал, но который государство не было готово применить.

После неудачной попытки Миллер был возвращен на смертный ряд.

Миллер и его адвокаты подали иск, оспаривающий протокол гипоксии азота штата после того, как он был применен во время казни Смита.

Смит был приговорен к смертной казни за участие в убийстве на заказ 1988 года и, как и Миллер, пережил неудачную попытку исполнить его методом смертельной инъекции в 2022 году.

Процесс смерти от азота заключается в том, чтобы заставить заключенного вдыхать 100% азота, лишая его необходимого для выживания кислорода. Однако критики argue, что смерть от азота может привести к усилению боли или даже к пытке.

Во время казни Смита ранее в этом году он, согласно сообщениям свидетелей СМИ, показал признаки сознания в течение нескольких минут и продолжал дрожать и извиваться на кушетке в течение двух минут после этого, согласно предыдущему сообщению CNN.

После этого было несколько минут глубокого дыхания, прежде чем дыхание, казалось, замедлилось и eventually became imperceptible для свидетелей СМИ, согласно предыдущему сообщению CNN.

"Конечно, это не было мгновенной, безболезненной смертью, которую они обещали", - сказал доктор Джонатан Гронер, профессор хирургии Медицинского колледжа Огайоского университета, CNN на прошлой неделе. "Есть много признаков того, что это было нехорошо, не приятно".

Глобальные власти "сильно осудили" казнь Смита и использование удушения азотом, объявив в сообщении, что это не что иное, как государственная пытка.

Использование этого нового метода execution, который было доказано, что он вызывает страдания у животных, является полностью отвратительным, считают эксперты.

Идея в том, что, полностью удалив кислород и вдыхая чистый азот, вы не почувствуете это давящее ощущение, как будто пытаетесь задержать дыхание, верно?" - вопрошал Гронер, посвятивший более двух десятилетий изучению смертной казни. Однако он признал, что теория не кажется жизнеспособной на практике.

Алабама является единственным штатом, где проводился эксперимент с этим методом исполнения, но другие штаты, такие как Луизиана, Оклахома и Миссисипи, также утвердили процедуру смерти от гипоксии азота, согласно Центру информации о смертной казни.

CNN's Дакин Андоун и Лорен Маскаренхас внесли вклад в этот отчет

Несмотря на планы губернатора Кей Ив, если команде исполнителей снова не удастся найти вены Миллера во время исполнения, это может снова привести к задержке для 'нас'.

После урегулирования иска Миллера остается неясным, как 'мы' будем подходить к процессу исполнения, учитывая споры вокруг использования азота.

Читайте также: