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ПолитикаНовостиПоследнее поколение

Активисты "Последнего поколения" вторглись в несколько аэропортов

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Всего в протестах участвуют восемь активистов.
Всего в протестах участвуют восемь активистов.

Активисты "Последнего поколения" вторглись в несколько аэропортов

Активисты, борющиеся за климат, протестуют ранним утром в четырех немецких аэропортах. Они приклеиваются к взлетно-посадочным полосам. В Нюрнберге даже пришлось приостановить операции.

Климатическая инициатива "Последнее поколение" начала протесты в нескольких городах. В паре активисты в оранжевых жилетах якобы проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн-Бонн. Там они приклеились к взлетно-посадочным полосам, как сообщила "Последнее поколение".

Они "мирно выражают свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'", - заявило в заявлении организация. "Взлетно-посадочные полосы не были пройдены."

Действия начались примерно за 30 минут до 5:00 в Берлине BER, а протесты в трех аэропортах в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге начались примерно через 30-50 минут.

По крайней мере, в аэропорту Нюрнберга операции были приостановлены, как сообщил представитель полиции.

Действия "Последнее поколение" в аэропорту Нюрнберга были продолжением их протестов, так как они присоединились к активистам за климат из предыдущих поколений. Протест "Последнее поколение" в Нюрнберге был настолько значительным, что привел к временному прекращению работы аэропорта.

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