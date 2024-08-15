- Активисты по климату в аэропортах: сбои в полетах

Инициатива "Последнее поколение" по климату запустила протесты в нескольких немецких аэропортах, временно нарушив работу рейсов. В оранжевых жилетах пары активистов проникли на аэропорты в Берлине-Бранденбурге, Штутгарте, Нюрнберге и Кёльн-Бонне, как подтвердили фотографы dpa на месте.

В аэропорту Кёльн/Бонн из-за протеста пришлось временно приостановить работу рейсов, сообщили полицейские. Даже после возобновления могут возникнуть задержки, объявил аэропорт. Активисты проникли на внутреннюю территорию аэропорта, где было найдено проломленное ограждение.

В Нюрнберге работа рейсов также была приостановлена примерно на час, сообщил представитель полиции. Два климатических активиста проникли на взлетную полосу утром, где было найдено проломленное ограждение в южной части полосы и два болтореза поблизости.

В Берлине два человека в возрасте 21 и 22 года были найдены приклеенными к земле полицией земли Бранденбург. Позже они были освобождены и взяты под стражу. Полиция расследует обвинения в вандализме, незаконном проникновении и нарушении закона об авиационной безопасности. Оба человека были известны полиции по подобным правонарушениям. Информация об их поле не была предоставлена.

Требование полного отказа от угля, нефти и газа

"Последнее поколение" заявило, что активисты мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор". "Взлетно-посадочные полосы не входили во время этого действия".

"Последнее поколение" требует радикальной защиты климата, включая полный отказ от угля, нефти и газа. Они призывают к заключению международного договора об этом. С начала 2022 года группа организовывала уличные блокировки, где участники приклеивались к месту. Однако они объявили о смене стратегии, отказавшись от использования клея в будущем. Климатические активисты также провели несколько подобных акций в аэропортах, в том числе в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте, в конце июля.

Более строгие законы для сдерживания активистов

Правительство Германии планирует ужесточить закон об авиационной безопасности, чтобы сдержать радикальных климатических активистов и других нарушителей от совершения опасных действий в аэропортах. Ядром планируемой реформы, которая все еще должна быть принята бундестагом, является новая статья, делающая уголовным преступлением намеренное и незаконное проникновение, среди других областей, на взлетную полосу и полосы взлета и посадки, если это угрожает безопасности гражданской авиации.

В конце своих действий "Последнее поколение" во время мирной демонстрации держало плакаты, призывающие к "Полному отказу от угля, нефти и газа".

После нарушений в нескольких аэропортах немецкие власти рассматривают возможность ужесточения законов для сдерживания подобных акций активистов, сосредоточившись на запрете намеренного и незаконного проникновения на взлетные полосы и полосы взлета и посадки, представляющие угрозу безопасности гражданской авиации.

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