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Активист, защищавший гражданские свободы, Фридрих Шормлер, скончался.

 and  Ksenia Johnson
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В своей речи за мир на значительной акции протеста 4 ноября 1989 года на Берлинском Александрплац,...
В своей речи за мир на значительной акции протеста 4 ноября 1989 года на Берлинском Александрплац, Фридрих Шорлеммер оставил неизгладимый след.

Активист, защищавший гражданские свободы, Фридрих Шормлер, скончался.

Он был жестким критиком режима в Восточной Германии. Во время падения в 1989 году он стал одним из самых заметных символов мирной революции. Теолог из Віттенберга Фридрих Шорлеммер скончался в воскресенье в возрасте 80 лет, как объявил бывший министр культуры Саксонии-Анхальт Стефан Доргерлох, который тесно сотрудничал с Шорлеммером.

На масштабной демонстрации 4 ноября 1989 года на Берлинском Александрплац Шорлеммер призвал к ненасильственности, оказав значительное влияние, как и в прошлом. 24 сентября 1983 года кузнец в Віттенберге превратил меч в орало. В то время Шорлеммер был проповедником замковой церкви и соорганизатором этого храброго действия. Слоган "Мечи на орала" стал темой для христиански ориентированного движения ГДР за мир.

Заместитель премьер-министра Саксонии Мартин Дулиг также вспоминал об этом сейчас. С помощью кузнечного действия в Віттенберге Шорлеммер получил международное признание, объяснил Дулиг после смерти Шорлеммера. "Я вспоминаю его не только как умного социал-демократа из Віттенберга, но и как теолога, сыгравшего значительную роль в мирной революции 1989 года. Шорлеммер всегда был мудрым советником - чьи разумные, мудрые слова будут нам всем не хватать в эти политически неспокойные времена".

Гизе: "Он был абсолютно неподкупным"

Шорлеммер родился 16 мая 1944 года в Віттенберге, Бранденбург. В ГДР он столкнулся с репрессиями - ему не разрешили сдать экзамены в школе, и он должен был сделать это в вечерней школе. В конце концов, он изучал теологию в Университете Галле. С мирными протестами и ненасильственным сопротивлением, например, во время ввода советских войск в Чехословакию, он попал под пристальное внимание государственной безопасности.

Во время мирной революции Шорлеммер был одним из основателей "Демократического пробуждения" и присоединился к СДПГ в 1990 году. Помимо своей работы в протестантской церкви, он также был активным членом городского совета Віттенберга. "Демократия подобна саду, если за ней не ухаживать, она очень быстро зарастает", - как-то сказал он. За свой неустанный труд город Віттенберг удостоил его звания почетного гражданина 3 октября 2015 года. В этот момент политик от Левых Грегор Гизи сказал о нем: "Он был абсолютно неподкупным, неудобным, критичным и никогда не сдавался".

Даже на пенсии лауреат мира и автор многочисленных книг продолжал поднимать голос за демократию и против ксенофобии. В Лейпциге он был сооснователем "Фонда за мирную революцию". Теолог не побоялся высказать свое мнение влиятельным лицам: например, он публично критиковал федерального президента Йоахима Гаука - который также принадлежал к движению гражданских прав в конце ГДР - за его заявления о зарубежных развертываниях бундесвера. Оглядываясь назад, он как-то сказал: "Моя жизнь во многих отношениях не была легкой, но она была богата".

"Демократическое пробуждение", группа, выступающая за демократизацию во время мирной революции, была основана Шорлеммером. Его честность и непоколебимая позиция были высоко оценены политиком от Левых Грегором Гизи, который описал его как "абсолютно неподкупного, неудобного, критичного и никогда не сдающегося".

Во время мирной революции Комиссия сыграла решающую роль, поощряя ненасильственное сопротивление и продвигая демократию. Шорлеммер, как один из ее видных членов, существенно способствовал успеху движения.

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