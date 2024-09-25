Актер успешно избежал осуждения в деле о предполагаемом сексуальном домогательстве

В Черногории известный актер Моамер Касумович вызвал возмущение, заплатив, чтобы избежать отбывания наказания после осуждения за сексуальное насилие над 14-летней жертвой. Процесс против Касумовича, известного в балканском регионе благодаря своей главной роли в "Луд, збунјен, нормалан" (переведено как "Сумасшедший, запутанный, нормальный"), якобы был засекречен, что вызвало значительное недовольство, как сообщает ежедневная газета "Вечерњи лист".

Во время сеанса вопросов и ответов после театрального представления в Национальном театре Сараево молодой обвинитель публично обвинил Касумовича в злоупотреблении им, когда он был еще несовершеннолетним. Кроме того, было раскрыто осуждение Касумовича за нападение на 14-летнего в суде Сараево.

Сначала суд хранил молчание по этому вопросу, но eventually признал осуждение под давлением общественности в середине 2023 года. Касумовича обвинили в 2021 году и приговорили к одному году тюремного заключения в июне 2022 года. Приговор был подтвержден в 2023 году. В ноябре 2023 года ходили слухи, что Касумович заплатил около 18 660 евро, чтобы избежать отбывания наказания.

Сценаристка Эльма Татагарич, которая сотрудничала с Касумовичем, выразила свое потрясение и недовольство системой, которая позволяет людям покупать свою свободу, несмотря на совершение таких ужасных преступлений. "Я полностью шокирована, как и все мои коллеги, и не могу в это поверить", - заявила она телеканалу N1.

Босния и Герцеговина разделена на две сущности: Федерацию Боснии и Герцеговины, в основном населенную мусульманскими боснийцами и хорватами, и Республику Сербскую, в основном населенную боснийскими сербами. В Федерации разрешено платить за смягчение приговора менее чем на 12 месяцев, независимо от совершенного преступления. С другой стороны, в Республике Сербской определенные преступления, в том числе сексуальное насилие над несовершеннолетним и терроризм, исключены. Власти страны объявили о планах внести поправки в Уголовный кодекс и создать реестр сексуальных преступников.

Комиссия выразила обеспокоенность сообщениями о том, что Касумович заплатил, чтобы избежать отбывания наказания, и призвала провести тщательное расследование по этому вопросу. Комиссия также призвала боснийские власти укрепить свои законы и политику, чтобы предотвратить подобные случаи покупки смягчения приговоров.

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