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Агрессия в домашних условиях: Бушман сталкивается с болезнью копыто-и-устья

 and  Grigoriy Williams
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Если человек проигнорирует наложенное ограничение на контакты, будет сообщено правоохранительным...
Если человек проигнорирует наложенное ограничение на контакты, будет сообщено правоохранительным органам.

Агрессия в домашних условиях: Бушман сталкивается с болезнью копыто-и-устья

Министр юстиции Марко Бушманн рассматривает электронные браслеты как потенциальное средство в борьбе с домашним насилием. Он открыт к этой идее, как он сказал Редакционному сети Германии (RND), но все еще видит это как обязанность государства. Он предложил, что регулирования могут быть внедрены в законе о защите от домашнего насилия, и сказал, что электронные браслеты отслеживают местоположение носящего и в случае нарушения судебного запрета уведомляют власти, если кто-то приближается к жилищу жертвы.

При домашнем насилии местные правоохранительные органы обычно являются первой точкой контакта, но это полицейское право находится в ведении штатов, поэтому они должны принять первоначальное решение о внедрении электронных браслетов в своей собственной политике, объяснил Бушманн. Ранее он обсуждал возможность федерального вмешательства после конференции министров внутренних дел в июне. Текущие поправки к закону о правах опеки и семейных процедурах включают усиленные меры защиты от домашнего насилия. Для долгосрочных приказов может быть полезно вовлечь суды по семейным делам, он предложил, и в настоящее время изучает возможность федерального законодательства в этом отношении.

По данным полицейской статистики преступлений, в прошлом году 256 276 человек подверглись домашнему насилию - на 6,5% больше, чем в 2022 году. В 2021 году также был рост более 8% по сравнению с предыдущим годом.

Недавно Гессен предложил решение федерального совета об использовании электронных браслетов в случаях домашнего насилия. Министерство юстиции штата предлагает, чтобы использование браслетов было установлено в федеральном законе о защите от домашнего насилия. Государственный министр юстиции Кристиан Хайнц отметил, что в настоящее время только временная и предварительная защита жертв домашнего насилия через электронные браслеты разрешена в соответствии с законами штата о полиции. Однако эта защита действует только до вступления в силу судебных мер.

Поскольку количество случаев домашнего насилия продолжает расти, с 256 276 человек, пострадавших в прошлом году, растет и давление на более эффективные меры. Гессен предложил решение федерального совета об установлении использования электронных браслетов в таких случаях, учитывая их потенциал для более эффективной защиты жертв. Однако, как отметил министр юстиции, текущие законы разрешают только временную защиту, и дальнейшее законодательное действие необходимо для обеспечения долгосрочной защиты.

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