"Афганские демократы не оправдывают ожиданий" или "АфД не оправдывает своих целей"

До выборов в ландтаг Тюрингии СДПГ оказалась в трудном положении. Ее главный кандидат Георг Майер рассказывает о своей стратегии на последнюю неделю перед 1 сентября и о том, почему он открыт для переговоров о коалиции с БСВ и ХДС, выражая недовольство предыдущим правительством меньшинства, в которое входили Левые и Зеленые.

uptodate.de: Г-н Майер, вы активно ведете кампанию в Тюрингии за сильную поддержку СДПГ на выборах 1 сентября. Опросы показывают вас в однозначных цифрах. Что не так со СДПГ?

Мы получили восемь процентов в 2019 году, а сейчас в опросах семь процентов. Это не драматическое падение. Конечно, нас такие цифры не радуют. Однако я оптимистично смотрю на будущее. Есть много неопределившихся избирателей. Я уверен, что люди будут голосовать за местные вопросы и то, что важно для земли.

Вы делаете больший акцент на конфликте в Украине, чем на местных вопросах в своей кампании?

Я только что вернулся с информационного стенда в торговом районе Зоннеберг, где жители избрали политика АФД в качестве окружного администратора. Но это не только война и мир, о чем хотят поговорить люди. Наоборот, я провел несколько бесед о заботе, пенсиях, зарплатах.

Что люди говорят?

Они спрашивают: Почему почти 40 процентов людей в Зоннеберге получают только минимальную зарплату, в то время как всего несколько километров в Кобурге, Бавария, зарплаты значительно выше? Женщина сказала мне: Я работала 45 лет. Теперь я получила уведомление о пенсии, и там написано: 895 евро. На это нельзя прожить. Для меня важно, чтобы Тюрингия стала справедливее.

Ваша программа предлагает несколько инициатив в этом отношении, таких как ежегодная рождественская премия в размере 500 евро для пенсионеров, бесплатные школьные обеды, средства для ухода и минимальная зарплата в размере 15 евро. Это предвыборные подарки, чтобы спасти СДПГ?

Наши оппоненты пытаются представить нас такими, потому что у них нет собственных конкретных предложений. На самом деле, меня никогда не водили идеологии. Я стремлюсь к практическим решениям. Наши предложения хорошо продуманы, тщательно исследованы и осуществимы.

Тем не менее, вы должны признать, что больше не возможно.

Я могу вам сказать о затратах. Если мы введем ежегодные рождественские премии для получателей базовой пенсии, это обойдется в 27 миллионов евро. Но общий бюджет составляет 14 миллиардов евро, так что это всего лишь ничтожная часть. Это сильный символ. В отличие от снижения налога на передачу недвижимости, которое ХДС, СВП и АФД продвигали, это обходится в 45 миллионов евро в год.

Минимальная зарплата в размере 15 евро может понравиться многим, но это не ответственность земли, это вопрос комиссии на федеральном уровне.

В Тюрингии зарплаты обычно на 20 процентов ниже, чем в западной Германии. Это не может продолжаться. Бизнесы отчаянно ищут новых талантов. Конечно, справедливая оплата является важным фактором для привлечения и удержания талантов. Если мы не сможем привлечь и удержать квалифицированных работников, экономика Тюрингии не процветет. Вот почему политика АФД так вредна. Бизнесы говорят мне, что массовые депортации, которые АФД продвигает, не вариант. Наша система здравоохранения рухнет, и индустрия туризма остановится.

Тем не менее, уровень минимальной зарплаты не вопрос земли.

Это не главное, но правительство земли может установить это условие при выдаче контрактов. Выдавать контракты только компаниям, которые платят не менее 15 евро в час. Это наша цель.

Вы из Баден-Вюртемберга и провели много времени, работая в Франкфурте-на-Майне. Если вы спросите своих старых друзей и семью: Что происходит в Тюрингии? Что бы вы сказали? Насколько правые и антидемократические жители Тюрингии?

Я не буду бросать тень на избирателей АФД. Я пытаюсь понять их мотивы. Справедливость является критическим фактором для предотвращения голосования за авторитарные или популистские партии. Вот что я говорю своим друзьям: Есть много недовольства из-за продолжающихся социальных различий между Востоком и Западом, несмотря на прошедшее время.

Как вы определяете это, помимо зарплат?

Рассмотрим частное богатство. Оно в среднем в два раза ниже здесь, чем на Западе. Люди должны иметь сбережения. Это означает, что недавние рост цен, в том числе на продукты питания, которые выросли до 30 процентов, являются серьезной нагрузкой. Это означает, что многие люди должны экономить. Больше нет отпусков.

Есть ли предел правым экстремистам? Вы можете быть очень недовольны, но не обязательно голосовать за правый экстремист, например, кандидата АФД Йёрка Хёкке.

В Зоннеберге АФД есть окружной администратор. Но люди начинают понимать, что он ничего не добился. Особенно в сфере миграции. Он даже не может внедрить карту оплаты для беженцев. АФД просто продвигает выход из евро и ЕС. Это было бы катастрофой для Тюрингии. В то же время они разжигают страх перед мигрантами. Для них каждый с миграционным прошлым потенциальный преступник. Затем они предлагают простые решения, которые не работают. Но они все еще получают поддержку из-за общего недовольства традиционными партиями.

СДПГ тоже часть этого, так как они у власти на федеральном уровне.

Коалиция "Светофор" не полностью без вины. Текущие разногласия портят коммуникацию. Тем не менее, "Светофор" достаточно успешно провел нас через кризисы. Сейчас у нас более низкая промышленная цена на электроэнергию, чем до кризиса. Однако они испытывают трудности с демонстрацией этих побед, что облегчает задачу популистам.

Во вторник вы будете агитировать с Олафом Шольцем в Йене. Дитмар Woidke, Министр-президент Бранденбурга, принял решение отказаться от своей поддержки. Было бы легче без визита Канцлера?

Я рад, что он присоединился к нам. Он наш федеральный канцлер. Мы всегда приветствуем поддержку. То, что мне не нравится, - это ситуация внутри коалиции "Светофор". Но винить в этом следует не только СДПГ, а наших коалиционных партнеров.

Недовольство имеет и реальные основания. Статистика полиции показывает, что уровень преступности действительно растет. И это в нашей юрисдикции.

Но Тюрингия по-прежнему остается одним из самых безопасных штатов. Хотя могут быть колебания, это нормально. Использование огнестрельного оружия, убийства и умышленные убийства сократились. Однако мы наблюдаем рост преступлений против собственности. Я не хочу приуменьшать тот факт, что мы также видим рост преступности среди мигрантов. Я никогда не отрицал этого. Большая часть этой деятельности происходит в приемных учреждениях. Мы также имеем дело с преступлениями, связанными с ножами. В Тюрингии мы в настоящее время работаем над созданием зон, свободных от оружия, чтобы дать полиции больше вариантов. Те, кто не подчиняется, рискуют столкнуться с серьезными последствиями, в том числе быстрой депортацией.

Но это не работает, верно? Канцлер Шольц когда-то обещал массовые депортации. Не много изменилось.

Я отвечаю за миграцию с декабря. Ранее эта тема была обработана нашим зеленым коалиционным партнером в Министерстве юстиции, что привело к значительным недостаткам. Первоначальный прием был chaotic в некоторых местах. Мы навели порядок и депортировали на 60% больше людей. Мы депортируем повторных и привычных правонарушителей. Многое изменилось.

Если вы хотите остаться министром внутренних дел, СДПГ должна быть частью следующего правительства. Вы отвергли предыдущую коалицию "Красный-красный-зеленый". Вы покидаете тонущий корабль?

"Красный-красный-зеленый" не имеет будущего. Это простая математика. Опросы ясны. Этот альянс больше не востребован.

Были ли последние пять лет правительства меньшинства стагнирующими, как утверждают критики?

Правительство меньшинства было сложным с самого начала, потому что не было надежного партнера для терпимости. Сначала ХДС сотрудничала. Когда не было новых выборов, потому что ХДС не хотела их, нам пришлось управлять без большинства. Я настоятельно советую против этого. Это не сработало ни в каком виде. Мы смогли принять важные решения, например, составить бюджет, но это всегда было длительным и трудным. Из-за обстоятельств были приняты некоторые случайные решения. Я настоятельно советую против этого подхода.

Было ли ваше отвержение "красный-красный-зеленый" также попыткой сформировать альянс с ХДС, СДПГ и БСВ?

Тюрингия отчаянно нуждается в правительстве большинства. Конечно, мы открыты для этой возможности. В таком правительстве мы будем приоритетно уделять внимание социальным вопросам.

Единственный реальный вариант - альянс ХДС, СДПГ и БСВ.

Так и есть. Двухпартийная коалиция не произойдет, поэтому мы должны создать трехпартийную коалицию. Это будет работать только с СДПГ.

ХДС и СДПГ уже коалиционировались раньше. Но вас не беспокоит БСВ, с Сахрой Wagenknecht, диктующей из Берлина или Саарланда?

БСВ все еще загадка. Мы действительно не знаем, чего они хотят. Их программа расплывчата. В ней есть леворадикальные элементы, но также и националистические. Я встречал нескольких прагматичных людей, таких как ведущий кандидат Катарина Вольф. Это было бы для меня отправной точкой. Вопрос в том, одобрит ли госпожа Wagenknecht.

Госпожа Wagenknecht пытается устанавливать условия для участия в правительстве извне, особенно в отношении вопросов, которые мы не можем решить в Тюрингии, таких как поставки оружия в Украину или размещение американских ракет в Германии. Это не сработает. Ни ХДС, ни СДПГ не могут выполнить эти требования. Если БСВ сосредоточится на том, что важно для Тюрингии, то коалиция может быть возможной.

Тогда девизом будет: все против AfD и именно то, чего хочет Хёкке. Тогда они снова могут сказать: мы стоим в одиночестве против остальных. Можно ли это разрешить?

Видите ли, с AfD мы знаем точно, чем они являются, в отличие от БСВ: это расистская, ультраправые партии. Они классифицируют людей как хороших и плохих. Это противоречит Основному закону. Поэтому сотрудничество исключено. AfD пытается дискредитировать нас как "старую партию". На самом деле мы самая старая демократическая партия в Германии. Мы гордимся этим.

Волкер Petersen spoke with Georg Maier

Несмотря на усилия СДПГ с кандидатом Георгом Майером, поддержка партии в опросах в Тюрингии продолжает падать с восьми процентов в 2019 году до семи процентов в настоящее время. Тем не менее, Майер остается оптимистичным, отмечая присутствие многих нерешительных избирателей и их фокус на местных вопросах.

В отношении своей стратегии кампании Майер подчеркивает необходимость обращать внимание на вопросы, такие как заработная плата и стоимость жизни, так как жители Зоннеберга недовольны тем, что минимальная заработная плата ниже, чем в близлежащем Кобурге, и пенсионеры не могут жить на свои пенсии. Предложенные инициативы СДПГ, такие как рождественская премия для пенсионеров и минимальная заработная плата в 15 евро, встречают критику со стороны оппонентов, но считаются практичными решениями Майером.

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