- AfD увольняет своего представителя по иностранным делам, не зная возможных последствий.

Недавно повествование вокруг комиссара по иностранцам в Баутцене перешло в историю неудач. В первую очередь пострадала сама комиссар Анна Пьятковская-Малиновская, так как совет района Баутцена, с помощью некоторых районных советников от ХДС, ликвидировал её должность по просьбе АфД. Даже законность этого шага остаётся под вопросом.

Список потерь обширен и включает:

Ландрат Удо Витчас (ХДС), который невольно проторил путь для АфД, не до конца понимая значение резолюции

ХДС Саксония, которая теперь вынуждена задуматься о прочности своего обещанного барьера против АфД, всего за несколько дней до выборов в ландтаг

Район Баутцена, который отправляет негативное сообщение иностранцам, одновременно пытаясь привлечь иностранных специалистов для своей экономики

АфД Баутцена, добившаяся неловкой просьбы о резолюции – но это вопрос перспективы. АфД видит себя победителем

Как это произошло?

19 августа, 17:00, районная администрация Баутцена: только что избранный районный совет собирается на свою первую ассамблею. АфД занимает 32 места, а ХДС отстаёт с 25 местами.

Баутцен: АфД играет козырную карту

Районные советники рассматривают принятие основного устава, своего рода муниципальной конституции, регламентирующей структуру администрации и сам районный совет. Резолюция кажется безобидной, так как основные аспекты устава уже были согласованы. Однако АфД удивляет всех вечером, предложив удалить должность комиссара по иностранцам из основного устава.

Лидер фракции АфД Хайке Лотце имеет ещё один козырь в рукаве: она предлагает тайное голосование. Кроме 32 районных советников от АфД, три районных советника от крайне правой партии "Свободные саксонцы", один от "Свободных избирателей" и особенно шесть районных советников от ХДС, в том числе сам ландрат Витчас, поддерживают это предложение.

С этой поддержкой достигается большинство, и голосование происходит тайно. Кажется, что некоторые люди не хотят ассоциировать себя с АфД публично.

В итоге 47 членов парламента голосуют за отмену комиссара по иностранцам, 30 против, и 7 воздерживаются. Большинство было достигнуто только благодаря голосам районных советников от ХДС.

ХДС не понимает шума

Звонок лидеру фракции ХДС Маттиасу Граху. Он не понимает шума. Грах заявляет, что Баутцен находится в долгах и должен сокращать расходы. Районный совет больше не обязан назначать комиссара по иностранцам по закону. Поэтому логично удалить должность.

На самом деле, до недавнего времени саксонский районный устав предписывал районам назначать комиссаров по миграции. И действительно, это положение было удалено в последней поправке к закону.

Однако это только потому, что оно теперь можно найти в слегка изменённом виде в другом законе штата: в Саксонском законе об интеграции, который ландтаг принял в июне. Он предписывает районам назначать "главных административных комиссаров по интеграции и участию".

Дело "юридически водонепроницаемо", заявляет Грах. Комиссар по иностранцам всё ещё будет существовать в будущем. И они в его favour. Просто теперь государство несет ответственность за финансирование должности, если она укажет это в законе штата.

Однако в Баутцене есть сомнения в этом юридическом толковании. Даже районный администратор Витчас не может подтвердить, должен ли его орган теперь нанимать офицера по иммиграции или нет. Он всё ещё ждёт инструкций от штата, как он пишет в ответ на запрос. Он намерен "исследовать" последствия для своего управления и для самой сотрудницы.

Я также позвонил лидеру фракции АфД Хайке Лотце. Она должна знать, что произойдёт с офицером по иммиграции теперь. В конце концов, она составила заявку, и она также практикует право.

Ну.

Она заявляет, что "в настоящее время не может указать", предписывает ли новый закон штата должность офицера по иммиграции. "Закон говорит 'должен'. Неясно, имеет ли это в виду 'может' или 'должен'". Её заявка имела "существенные причины", она также ссылается на изменённый районный устав и финансовые требования района.

Лотце перекладывает ответственность на районного администратора Витчаса. Он "отвечает за оперативное управление". Она не знает об трудовом договоре и не может оценить, "может ли районный администратор просто перевести сотрудника на другую должность". Я бы не стал предполагать решение районного администратора, добавляет она.

Замечаем: районный совет Баутцена отменяет офицера по иммиграции, не зная, законно ли это вообще. ХДС прячется за юридическими тонкостями. Районный администратор остаётся неопределённым в отношении последствий резолюции для своего управления и самой сотрудницы.

Всё это складывается в фарс местного управления в Баутцене. Однако инцидент также имеет второе, более политическое значение. Он вновь ставит вопрос о том, насколько серьезно ХДС, особенно в Саксонии, относится к своему обещанию построить барьер против АфД.

В Баутцене союз открыто заявляет свою позицию. Запрет на сотрудничество с АфД, предлагаемый tanto на федеральном, как и на уровне штата, не может быть реализован на местном уровне, заявляет лидер фракции Грах. "Мы не подаём совместные заявки с АфД или не проводим совместные заседания фракций", - уточняет он. "Однако мы общаемся со всеми районными советниками. Заявка не плоха только потому, что она пришла из неправильного источника".

Районный администратор Витчас, также являющийся председателем районного отделения ХДС в Баутцене, сообщает, что его должность позволяет сотрудничать со всеми членами районного совета. Однако такое сотрудничество на местном уровне невозможно в связи с текущими пропорциями большинства, как он отмечает.

Министерство социальных дел Саксонии проясняет ситуацию: отмена должности иммиграционного офицера противоречит Закону об интеграции. Указанная норма является «должностной», как отмечает ведомство, и допускает отклонения только в «обоснованных исключительных случаях». Кроме того, потенциальная экономия средств также требует «надзорного контроля».

К сожалению, печальная история района Баутцен официально подтверждена.

Члены районного совета ХДС, в том числе ландрат Витчас, не полностью осознали последствия своих голосов, невольно способствуя ликвидации должности комиссара по иностранцам. Несмотря на утверждения ХДС о законности, сохраняются сомнения в законности упразднения должности.

Фракция AfD в Баутцене своим действием поставила районный совет Баутцена в затруднительное положение, потенциально нарушая Закон об интеграции и рискуя оказаться под пристальным вниманием из-за своего решения.

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