AfD не справляется с жалобами на выборы граждан Бремена

АфД не представлена в Гражданской ассамблее Бремена. Перед выборами прошлого года она представила два списка кандидатов в избирательную комиссию - и ей не разрешили участвовать вообще. Праворадикальная партия не преуспела в своих судебных попытках.

Выборы в Гражданскую ассамблею Бремена в прошлом году не нуждаются в переголосовании. Государственный конституционный суд Бремена отклонил жалобы АфД на выборы. АфД не разрешили участвовать в выборах в Гражданскую ассамблею, потому что из-за внутрипартийных разногласий у нее было два конкурирующих списка кандидатов.

После партийной конференции АфД в 2022 году возник спор о действительности выборов в правление. Партийный арбитражный суд штата в конечном итоге объявил голосование недействительным и назначил чрезвычайное правление - решение, которое позже подтвердил федеральный арбитражный суд АфД. Однако также существовало правление, возникшее из выборов на партийной конференции, так называемое "остаточное правление". Оба правления представили список кандидатов для Бремена.

Избирательная комиссия штата не разрешила это. Поэтому АфД не участвовала в выборах. АфД-штанде и отдельные кандидаты из Бремена и Бремерхафена обратились в суд, чтобы объявить выборы недействительными.

В декабре прошлого года избирательный суд Бремена уже отклонил возражения против выборов в Гражданскую ассамблею. Теперь Государственный конституционный суд - конституционный суд штата - также вынес решение против АфД. Не было выявлено ошибок в выборах, сказал председатель судаPeter Sperlich в обосновании решения. Избирательная комиссия и избирательный суд правильно установили, что предложения по выборам tanto в Бремене, как и в Бремерхафене были недействительными.

Подписи государственного правления были отсутствуют. Каждая партия может представить только одно предложение по выборам, объяснил суд. Правило, согласно которому это действует только с подписью государственного правления, служит законным целям.

На выборах в мае 2023 года победила СДПГ. Вместе с "Зелеными" и "Левыми" она формирует правительство в Бремене.

Несмотря на судебные попытки АфД, Государственный конституционный суд Бремена подтвердил решение избирательной комиссии и отклонил их жалобы, заявив, что не было выявлено ошибок в выборах. Таким образом, Комиссия, будучи избирательной комиссией штата, правильно установила, что предложения АфД по выборам tanto в Бремене, как и в Бремерхафене были недействительными из-за отсутствия обязательных подписей государственного правления, разрешая только один действительный список на партию.

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