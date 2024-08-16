AfD хочет создать новую молодежную организацию

Молодёжная организация АФД стала проблемным источником, а не бассейном молодых политиков. Праворадикальные популисты рассматривают возможность отсоединения "Молодой альтернативы" и создания новой молодёжной организации.

По сообщению СМИ, высшее руководство АФД работает над планами отделения своей текущей молодёжной организации "Молодая альтернатива" (МА) от партии. Вместо этого оно хочет основать новую молодёжную организацию с другим названием, которая была бы более тесно связана с партией и таким образом действовала бы более в её интересах, сообщает портал Table Media со ссылкой на круги федерального совета партии. Федеральное ведомство по защите Конституции классифицировало МА как надёжно праворадикальную.

Молодёжная организация стала проблемным источником для АФД вместо бассейна молодых политиков. Недавно молодёжная организация "Молодая альтернатива" в Тюрингии была классифицирована как праворадикальная, и на федеральном уровне Федеральное ведомство по защите Конституции также классифицировало "Молодую альтернативу" как проверенную экстремистскую.

МА отвечает на "чувствительные вопросы, даже прежде чем партия хотя бы половинчато их обсудит", - пишет портал. В случае сомнений молодёжное крыло партии выбирает скандалиста и приводит пример скандального евродепутата АФД Максимилиана Краха, которого празднуют в МА. "Чем радикальнее, тем больше героический потенциал".

Новая организация должна функционировать по модели "Союза молодых социал-демократов". Все члены АФД в возрасте до 36 лет автоматически станут членами этой организации. С другой стороны, все члены молодёжной организации должны иметь членство в партии и не должны иметь прошлого в организациях, находящихся в списке несовместимости АФД, на котором, например, указаны праворадикальные партии, такие как НПД ("Родина").

Для АФД это также принесёт финансовую выгоду: все члены молодёжной организации будут платить партийные взносы, и будет поступать дополнительное финансирование через финансирование партии.

АФД рассматривает возможность отсоединения текущей молодёжной организации "Молодая альтернатива" из-за её проблемной репутации. Предложенная новая молодёжная организация, модель которой основана на модели "Союза молодых социал-демократов", призвана лучше служить интересам партии и более тесно придерживаться её ценностей.

Читайте также: